Hyundai ya tiene su propio R2-D2 y se llama DAL-e

Tras el coche de “acompañamiento” de los niños enfermos que Hyundai donó al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ahora Hyundai ha probado un robot androide avanzado que se comunica de forma independiente.

Se llama DAL-e, acrónimo de "Drive you, Assist you, Link with you-experience", y se ha diseñado para ofrecer servicios automatizados de atención al cliente. Entre otras tecnologías, cuenta con reconocimiento facial y un sistema de comunicación automático basado en una plataforma de comprensión del lenguaje.

DAL-e tiene una altura de 1.160 mm, por 600 de ancho y 600 de fondo, y pesa 80 kg, de modo que no es precisamente un juguete. Tiene una interfaz en forma de cara que le permite hacer gestos e interactuar mejor con los clientes. En cuanto a su capacidad de comunicación, puede entablar un diálogo automatizado y fluido proporcionando información útil sobre productos y servicios, pero además es capaz de responder a órdenes verbales y táctiles. Para moverse utiliza cuatro ruedas que le permiten moverse en todas las direcciones.

Las primeras pruebas se han realizado en un showroom de Hyundai en Seúl, Corea, donde ha acompañado a los clientes para explicarles temas concernientes a los vehículos y tecnologías de Hyundai.

Con la experiencia acumulada con las pruebas piloto se seguirán perfeccionando las capacidades del robot, cuyo uso podría extenderse a otros puntos tanto de Hyundai Motor Company como de Kia Corporation, que también forma parte del grupo coreano.