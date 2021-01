Así es la nueva Hyperscreen, la gran pantalla de Mercedes que te hará sentir como en un cine

Con una apariencia impactante y extremadamente fácil de manejar, como afirma la marca de la estrella, la nueva pantalla MBUX Hyperscreen será uno de los accesorios más exclusivos del no menos novedoso EQS, la primera berlina Premium eléctrica de la marca alemana.

Esta pantalla curva ocupa prácticamente todo el ancho del salpicadero con una dimensión total de 141 cm y un área de experiencia de 11 cm2.

La principal, hecha a partir de silicato de aluminio y a prueba de ralladuras, ha sido moldeada a una temperatura de aproximadamente 650ºC para permitir una visión libre de distorsión a lo largo de toda ella con independencia del ángulo. Dos revestimientos reducen el reflejo y hacen fácil su limpieza.

Además, integra un software capaz de aprender, el display y el sistema operativo se adaptan al usuario y ofrecen sugerencias personalizadas de entretenimiento, confort y funciones del vehículo.

Display propio para el acompañante

Con un manejo intuitivo, el usuario no tiene que navegar en submenús o dar comandos de voz. Las aplicaciones y funciones más importantes aparecen siempre de forma óptima en cuanto a situación y contexto. De esta manera el uso por parte del conductor se simplifica al máximo.

El copiloto también cuenta con sus propio display, lo que permite viajar de forma más placentera y entretenida. Con hasta siete perfiles de uso, se puede personalizar el contenido. En cualquier caso, si no viaja un acompañante este lado no estará operativo por razones de seguridad y de no distracción al conductor.

Mercedes-Benz ha investigado el comportamiento de uso en su MBUX. Las funciones más utilizadas son la navegación, radio, media y telefonía y, por esa razón, algunas de ellas están siempre en el centro de la pantalla.

El sistema ofrece más de 20 funciones, desde el sistema activo de masaje hasta el recordatorio de cumpleaños, pero también sugerencias de listas de recordatorios que se ofrecen de modo automático y en el momento preciso con la ayuda de la inteligencia artificial.