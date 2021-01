El mercado del automóvil cierra 2020 con una fuerte caída del 32,3 %

No ha habido sorpresas. El sector del automóvil ha sido uno de los más castigados en el pasado ejercicio y cierra con una espectacular caída similar a la de 2014, el primer año de recuperación tras la última crisis económica, cuando se registraron un total de 855.308 unidades matriculadas.

Se cierra de esta forma el peor año del último lustro, obviamente a causa de la crisis derivada por el coronavirus, y las perspectivas para este 2021 no son nada halagüeñas si no hay nuevas políticas de ayuda al sector como solicitan las principales asociaciones. Las matriculaciones no repuntan en diciembre y el año se cierra con unas caídas del 32%.

A pesar de la entrada en vigor de los nuevos tramos fiscales por emisiones desde el primero de enero, que ahora responden a unos límites más exigentes de emisiones según el protocolo WLTP y por tanto se incrementará el precio de mucho de los vehículos, el número de matriculaciones en diciembre experimentó un crecimiento cero respecto al año pasado, un dato que al menos no ha supuesto un recorte mayor en el acumulado del año.

Las previsiones para este año apuntan también a la baja

El canal de particulares y de empresa logran crecer en el mes de diciembre, con un 3,5% y 18,1% más, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta subida no ha impedido que el año cierre en ambos canales con fuertes retrocesos.

En el particular, el descenso es del -27,1% (427.378 unidades) y de empresa del -24,4% (327.732 unidades). Por su parte, el canal de los alquiladores mantiene la tendencia en negativo (con la sola excepción del mes de agosto) que ha arrastrado durante 2020, con un retroceso en las ventas de diciembre del 54,6% (7.393 unidades) y que acaba 2020 con la mayor caída de los tres canales, un -59,7%.

En diciembre, se han matriculado 16.626 vehículos comerciales ligeros, un 1,5 % más que en el mismo mes de 2019. En el acumulado, la caída se sitúa en el 26,4%, con 158.117 unidades.

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses, al contrario que el conjunto del mercado, crecieron un 10,2% durante diciembre, con 1.757 unidades entregadas. Acumula una caída del 23,7% en el conjunto del año con un total de 21.416 vehículos matriculados.

Las previsiones de ventas para 2021 apuntan a un mercado por debajo del millón de unidadesy el primer trimestre se verá muy afectado por la subida del impuesto de matriculación en enero y el fin del plan RENOVE, con más de 200 millones de euros sin gastar.