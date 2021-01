Últimas unidades del patinete de Cecotec a mitad de precio: aún puede ser tuyo por menos de 300 euros

Los patinetes han tomado las calles. El número que circula a diario por las calles españolas ya sobrepasa el medio millón y esta tendencia no parece que vaya a parar de crecer a o largo de 2021. Así se extrae del estudio de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP) que, también, destaca que el número de sanciones se ha multiplicado del mismo modo. Y es que, aunque sea un medio de transporte personal y una buena alternativa para moverse por la urbe sin complicaciones, exige una responsabilidad ciudadana que comienza con la compra de un buen modelo si no queremos hacer uso de los servicios de sharing, pues podremos asegurar que no rebasan la velocidad permitida y que cuenta con los sistemas de seguridad esenciales para circular por la calzada sin peligro.

Así, más allá de las marcas más populares, la elección de un buen patinete eléctrico debe depender de otros factores, como las prestaciones que pone al servicio del usuario, desde la autonomía hasta la sincronización con nuestro móvil, sin dejar de lado los sistemas de seguridad ni el precio. Una decisión difícil que, sin embargo, puede resolverse en pocos minutos si se confía en Cecotec y en su Bongo Serie A, uno de sus best sellers del pasado año debido a su gran relación calidad precio. Y es que aún está un 48% rebajado, aunque ya no quedan muchas unidades disponibles. ¿Te vas a quedar sin él?

El patinete eléctrico, de Cecotec. Amazon

Tres motivos para aprovechar esta oferta

Potencia perfecta para la ciudad. Con 700W y una batería intercambiable que le otorga una autonomía ilimitada desde 25 km, este patinete de Cecotec tiene todo lo necesario para moverse con facilidad, comodidad y responsabilidad ambiental por la ciudad. Así, solo hay que esperar las cuatro horas que tarda en cargarse para montarse en él e ir al punto al que deseemos sin atascos ni complicaciones.

Con 700W y una batería intercambiable que le otorga una autonomía ilimitada desde 25 km, este patinete de Cecotec tiene todo lo necesario para moverse con facilidad, comodidad y responsabilidad ambiental por la ciudad. Así, solo hay que esperar las cuatro horas que tarda en cargarse para montarse en él e ir al punto al que deseemos sin atascos ni complicaciones. Un modo para cada momento. Para asegurar que el Bongo Serie A satisface las necesidades de cada usuario en cada momento, este modelo incluye tres modos de navegación para adaptarse: el Eco, para un manejo seguro con ahorro de batería; el Confort, para el mejor rendimiento combinado con un consumo de batería óptimo; y el modo Sport, para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos y velocidad de hasta 25 km/h.

Para asegurar que el Bongo Serie A satisface las necesidades de cada usuario en cada momento, este modelo incluye tres modos de navegación para adaptarse: el Eco, para un manejo seguro con ahorro de batería; el Confort, para el mejor rendimiento combinado con un consumo de batería óptimo; y el modo Sport, para alcanzar la máxima potencia en distintos terrenos y velocidad de hasta 25 km/h. La seguridad, ante todo. Diseñado con ruedas ‘tubeless’ de 8,5”, más resistentes y con sistema antirreventones, este patinete destaca por su triple sistema de frenado de seguridad extrema, con freno de disco, eléctrico y manual trasero añadido. Además, sus sistema de navegación es ideal para asegurar la ruta más rápida y cómoda.

