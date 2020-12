¿Pueden multarme por no llevar luces en la bicicleta?

Uno de los peligros del invierno es la falta de hora de luz, que afecta directamente a la seguridad en la conducción por interferir en la visibilidad tanto al volante como al manillar. Por esta misma razón, los usuarios de bicicleta y vehículos de movilidad personal también están obligados a disponer de un sistema de iluminación y luces que les permita tanto ver como ser vistos cuando circulan por ciudad.

Aunque no sean vehículos a motor, las bicis y patinetes están sujetos a las normas de circulación referentes al uso de luces y no cumplirlas está sancionado con una multa. El coste de la sanción puede ascender hasta los 80 euros si, durante la noche, al amanecer y al atardecer, así como en vías urbanas e interurbanas con escasa iluminación y en túneles, las bicicletas no llevan las luces correspondientes. Cabe resaltar que, en el caso de no llevar el chaleco reflectante obligatorio durante las mismas horas del día, la multa asciende hasta los 200 euros.

Qué luces hay que llevar

En la bicicleta, las luces que hay que llevar son:

Una luz de posición blanca en la parte delantera.

Una luz de posición roja en la parte trasera.

Un catadióptrico rojo en la parte trasera que no sea triangular.

Catadióptricos amarillos en los radios de las ruedas y en los pedales (opcionales).

Los patinetes eléctricos, también los de alquiler y uso por minutos, normalmente vienen equipados con una luz delantera y la trasera del freno. Igualmente, son vehículos expuestos a sanción por la misma razón que las bicicletas.

Si se circula con este tipo de vehículos durante la noche, es recomendable igualmente utilizar ropa o elementos reflectantes aunque, salvo en el caso de los chalecos, no son de uso obligatorios.