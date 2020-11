Además de por sus coches, Renault quiere que ahora también se le conozca por sus intereses

El Grupo Renault en España mirá más allá de los coches. No los deja, ni mucho menos, pero en este mundo cambiante es bueno explorar nuevos horizontes y diversificar. Además, no es un sector tan ajeno, ya que tiene su propia financiera desde hace décadas, RCI Bank and Services España, y precisamente de ella emana Renault Bank.

Este nuevo banco está centrado en productos de ahorro, y va desde la creación de cuentas remuneradas a depósitos, todo de una manera totalmente digital y sin complicadas operaciones burocráticas o administrativas.

Los primeros y principales productos son la Cuenta Contigo, remunerada al 0,65% TAE, sin domiciliaciones, recibos ni tarjetas de crédito, como tampoco comisiones de mantenimiento ni administración. Contratada esta, se puede acceder al Depósito Tú+, en este caso con un 1% TAE, a un plazo de 2 años, con imposiciones libres y sin costes asociados.

La garantía de esta iniciativa está en la sociedad RCI Banque, la cual está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución francés, que cubriría hasta 100.000 euros en caso de insolvencia.

Con Renault Bank, España se une a otros países como Alemania, Austria, Reino Unido, Brasil y por supuesto Francia, donde el Grupo ya desarrolla la actividad de depósitos con resultados excelentes.