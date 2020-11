¿Acabas de conseguir el carné? Así debes buscar tu seguro de coche

Una vez que se consigue el carné de conducir, el camino para poder, por fin, utilizar el coche no acaba ahí. A no ser que se trate del vehículo familiar y nuestros progenitores decidan incluirnos en la póliza como segundo conductor o conductor ocasional, nos tocará empezar la búsqueda de una póliza que se ajuste a nuestras necesidades y nuestro bolsillo. Y esta no es una tarea nada (pero que nada) fácil.

Las pólizas de seguro para conductores menores de 25 años suelen tener precios algo elevados debido a la inexperiencia de piloto. La empresa aseguradora considera que esta puede ser una causa que aumente las probabilidades de sufrir un accidente y esto dispara el precio de la prima. A la falta de práctica se suma la imprudencia asociada a la gente joven. Así, es obligatorio contratar un seguro para poder circular con el coche pero las aseguradoras, si no te ven como un conductor fiable, no están obligadas a asegurarte.

Para escoger un seguro de coche en caso de ser menor de 25 años hay que, primero de todo, definir el tipo de coche que se va a utilizar (o el que se dispone) e informarse y comparar. A partir de ahí hay que saber: