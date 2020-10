¿Se puede pasar la ITV durante el nuevo estado de alarma? ¿E ir al taller?

El nuevo estado de alarma ha traído de vuelta las dudas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entre los aspectos prácticos de la vida cotidiana sobre los que pueden surgir interrogantes se encuentran los relacionados con el mantenimiento de los vehículos particulares. ¿Se puede acudir a la revisión de la ITV durante estos días si se tenía cita previa?

En un principio, sí. Los centros para las inspecciones técnicas de los vehículos permanecerán abiertos durante el tiempo que dure el estado de alarma (a no ser que haya cambios en las limitaciones y restricciones). Es más, esta es una de las excepciones a la movilidad entre comunidades autónomas que hayan decidido establecer restricciones, ya que se contempla la de desplazarse para renovar permisos y documentación oficial.

Y es que, a pesar los plazos establecidos para que no hubiera aglomeraciones de vehículos cuando los centros de ITV volvieron a abrir sus puertas, se calcula que hay casi 6 millones de vehículos que circulan con la tarjeta de la inspección caducada. Cabe recordar que los coches y motos cuyas inspecciones caducaran a partir del 1 se septiembre no contaban con ningún tipo de prórroga y que no renovar la ITV en el plazo establecido está sancionado con multas de hasta 500 euros.

Acudir a los talleres mecánicos está igualmente permitido, siempre y cuando se respeten las normas de aforo y de distanciamiento social entre los clientes y los trabajadores. La diferencia de este estado de alarma con el anterior es que no hay un confinamiento total de la población (a no ser que, en algún momento, los presidentes autonómicos lo llegaran a considerar necesario). Por tanto, es posible acudir a reparar el coche y a pasar la ITV sin problemas, siempre y cuando se respeten las directrices y medidas de seguridad sanitaria implementadas.