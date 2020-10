El Seat León Sportstourer y las maravillas del espacio interior

En sus últimas generaciones, los modelos compactos han ido alcanzando un nivel de refinamiento muy alto, y ello lógicamente se extrapola a las variantes familiares, que cuentan con la misma base. El Seat León es un buen ejemplo de ello, un coche de enorme agrado de conducción que viene acompañado de una imagen atractiva y, por supuesto, un gran espacio interior.

Con un frontal que no varía nada respecto al compacto y con el fantástico recurso de la trasera con las ópticas unidas vía LED, exteriormente lo que más diferencia a esta carrocería es el mayor tamaño del portón y el perfil, que tiene una leve caída del techo al final y un muy pronunciado voladizo trasero, que es donde se sustenta el maletero.

Da gusto conducir un León por su confortabilidad y lo bien asentado que va sobre el asfalto

Un conjunto, en cualquier caso, elegante y con un punto deportivo gracias a los abombamientos laterales y los del capó, lo que se acompaña de unas llantas de 17 pulgadas (o de 18 como opción) que dan prestancia a este Sportstourer.

La parte frontal es igual que la de la versión de cinco puertas. El resto está fenomenalmente resuelto en cuanto a diseño. SEAT

Por dentro la zona delantera también es igual que la de la versión de cinco puertas, con la instrumentación digital, la pantalla del sistema multimedia en el centro y los originales acabados en símil madera. Como va siendo tendencia, hay una fina línea de LED, cuyo color es configurable, que contribuye a dar un toque especial a la zona del salpicadero y la puertas.

Las plazas traseras destacan porque hay bastante espacio para las piernas. Es uno de los modelos de referencia en este apartado dentro de su categoría, y la verdad es que el confort que brinda es indudable. No sucede lo mismo con la anchura, ya que el León en sí no es muy ancho, pero tres adultos van bien acomodados si no son muy corpulentos.

En cualquier caso, lo mejor lo tenemos detrás: un maletero de 620 litros que nos permite llevar de todo en los viajes. Y si toca mudanza y no hay pasajeros tenemos hasta 1.600 litros disponibles que nos pueden hacer muy buen apaño.

El tacto y la calidad percibida de los acabados es muy buena, y las pantallas digitales permiten controlarlo todo. SEAT

Un motor perfecto

Aparte de la cuestión práctica, crucial en un coche de carrocería familiar, también es importante la mecánica. Nosotros hemos probado la versión 1.5 TSI de gasolina de 150 caballos, una variante tradicional, la más potente de la actual gama, desprovista de sistema de electrificación alguno, que nos ha parecido perfecta para un coche de estas características. A partir de las 2.500 revoluciones por minuto, el propulsor aporta mucha fuerza y es elástico, en este caso acompañado de un cambio manual de 6 marchas con una palanca corta, de buen tacto y con desarrollos bien escalonados. Tanto en adelantamientos como en recuperaciones el León Sportstourer responde muy bien, y creemos que es la mejor opción frente a las mecánicas de 90 o 130 caballos disponibles, sobre todo respecto a esta, dado que la diferencia en precio es mínima.

La trasera tiene mucha personalidad gracias a las ópticas unidas por LED. SEAT

En el apartado de consumo, el trabajo realizado para maximizar la eficiencia es ímprobo, gracias a lo cual se ha homologado un gasto medio de solo 5,6 litros a los 100 km (ciclo WLTP), con solo 145 gramos por kilómetro de CO2. Durante nuestro recorrido nosotros tuvimos un consumo medio de solo 6,6 litros en condiciones de prueba, una cifra bastante relevante.

Respecto a la dinámica de conducción, ya lo hemos comentado al principio, es un placer conducir un León por su confortabilidad y lo bien asentado que va sobre el asfalto. Da mucha sensación de seguridad y los kilómetros de devoran a gusto sea como sea la carretera.

El maletero tiene una capacidad de 620 litros. El portón se puede abrir y cerrar de forma automática. SEAT

Equipado a la altura

La unidad probada del León Sportstourer 1.5 TSI tenía el acabado Xcellence Go L, el cual tiene un precio de partida de 24.850 euros con descuentos (de 3.100 euros), un precio interesante en relación a todo lo que ofrece este familiar, que no obstante se puede comprar por 19.200 euros con el acabado básico Reference.

En materia de equipamiento, el Xcellence Go L cuenta con sistema multimedia de 10” con navegador, Seat Connect, climatizador de tres zonas, faros Full LED, sensor de lluvia y de luces, volante multifunción deportivo, cargador inalámbrico para smartphones compatibles, ayuda al aparcamiento con cámara de visión trasera, detector de fatiga, reconocimiento de señales de tráfico, sistema de alerta por cambio involuntario de carril… no falta nada de lo indispensable, desde luego, y además permite conducir todavía más cómodos y seguros.

FICHA TÉCNICA

Motor: Gasolina.

Potencia (kW/CV): 110/150.

Cambio: Manual, 6 velocidades.

Largo (mm): 4.642.

Ancho (mm): 1.799.

Alto (mm): 1.437.

Maletero (litros): 620.

Velocidad máxima (km/h): 221.

De 0 a 100 km/h (seg.): 8,7.

Consumo medio (l/100 km): 5,8.

Emisiones CO2 (gr/km): 133.

Precio (euros): 24.850.