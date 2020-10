Aumenta la confianza de los conductores en el canal 'online' para comprar un coche

La crisis sanitaria ha empujado al público a buscar nuevos canales de compra en los que el contacto físico se reduzca hasta desaparecer, como es el caso del comercio online. El sector de la automoción no es una burbuja desconectada de la realidad y, obviamente, también las modalidades y las intenciones de compra se han visto modificadas en este campo.

Según un estudio publicado por What Car?, una de las plataformas online de compraventa de vehículos usados más grande del Reino Unido, los hábitos de consumo en el mercado de los automóviles han tomado una dirección cada vez más hacia lo online, dejando atrás las visitas a los concesionarios o las transacciones interpersonales en el caso del mercado de ocasión particular.

En la encuesta se explica que el 36% de los encuestados prefieren realizar la compra de su coche online. Y el 40% afirma que si tuvieran la posibilidad de probar el vehículo se saltarían por completo la visita a un vendedor.

Más pruebas y más garantías

Y es que el porcentaje de los compradores online aumentaría si se mejoraran ciertas garantías, tal y como desvela la encuesta de What Car?. Los dos tercios de los encuestados que no confían en comprar un coche por internet afirman que se sentirían más seguros si pudieran recibir una devolución íntegra del precio del vehículo en el caso de que este no fuera de su agrado. Así, el freno no es por el canal de venta en sí sino por las garantías.

Así mismo, los conductores preferirían probar el coche antes de comprarlo y un 35% explicitó que les gustaría no tener que desplazarse para la prueba y recibir el vehículo en su casa para poder conducirlo.

En lo que se refiere a los aspectos más relevantes por los que los conductores prefieren el canal online, un quinto explicó que se siente mucho más cómodo negociando a través de internet y un 15% señaló que lo veían como una manera de ahorrar tiempo.