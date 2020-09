Si decides dejar el coche en el garaje, ¿sabes cómo caminar de forma segura?

Los peatones son uno de los colectivos más vulnerables dentro del conjunto de usuarios de las vías tanto urbanas como interurbanas pero, al mismo tiempo, pueden percibir en una menor medida el riesgo al no conducir un vehículo a motor a altas velocidades o no compartir la calzada con ellos, como es el caso de las bicicletas o VMP.

Pero no tener una correcta percepción del riesgo no significa que este no exista. Los viandantes pueden enfrentarse incluso en ciudad a situaciones peligrosas o imprevistas que acaben en un accidente con graves consecuencias.

Por esta razón, la DGT ha decidido recordar las normas básicas que todo peatón ha de cumplir cuando circule por la calle, con especial hincapié en aquellos que van acompañados de niños o personas con movilidad reducida.

Los peatones tienen que circular por los lugares reservados para ellos y no hacerlo por los prohibidos (por ejemplo, autopistas y autovías). En ciudad, a ser posible, han de utilizar el centro de las aceras, alejándose tanto del bordillo (para no ser atropellados por un vehículo) como de los edificios (por su hubiese entradas o salidas de garajes). Si una calle no tuviese acera o existiese algún obstáculo, se circulará lo más pegado posible a la pared y, a ser posible, de cara al tráfico. Se ha de prestar especial atención a los niños, quienes deben ir siempre de la mano de los adultos y jugar en espacios seguros y alejados de la calzada. Asimismo, los peatones no pueden llevar animales sueltos. De lo contrario, podrían crear situaciones de peligro para el resto de usuarios de la vía pública. Los peatones sólo están autorizados a invadir la calzada para cruzarla.

El contexto en el que más riesgo puede correr un peatón es al cruzar la calzada, aunque tenga prioridad sobre el resto de vehículos. Para atravesar correctamente una vía, el transeúnte debe elegir un punto de cruce señalizado, bien sea con señales en el suelo o semáforos. Aunque exista señalización luminosa, siempre hay que mirar tanto a izquierda como a derecha antes de cruzar y cerciorarse de que los vehículos están completamente detenidos, para reducir cualquier tipo de peligro.

¿Y fuera de la ciudad?

En el caso de que un peatón circule fuera de poblado, por vías interurbanas, deberá recordar que no tiene siempre la prioridad sobre el resto de usuarios y que solo se podrá caminar por las vías en las que no exista una prohibición expresa para los viandantes. La DGT recomienda: