Automoción y música: el sonido del Mach-E tiene su propia canción

No es raro que el rugir de un buen motor encante a los más fanáticos de la automoción. Pero a los míticos motores de combustible les ha salido un nuevo competidor, tanto en sonido como en eficiencia y no es otro que el propulsor de los nuevos modelos eléctricos.

Aunque tienen fama de ser mucho más silenciosos, no por ello dejan de destacar también en lo que ha potencia y sonido se refiere. En concreto, el motor eléctrico del Ford Mustang Mach-E ha conseguido inspirar al conocido músico de estilo electrónico Matthew Dear para componer una canción.

Y es que este modelo suena como la banda sonora de una película de ficción gracias al trabajo de sus diseñadores, que se inspiraron en el mismo tipo de cine de los años 80 para que toda una serie de sonidos acompañara al Mach-E a su paso.

Esta curiosidad fue la que despertó el interés de Dear para iniciar su proyecto. "La idea de remezclar los sonidos del Mustang Mach-E me resultó inmediatamente interesante porque siempre me he considerado un mecánico del sonido".

La canción, que se titula "New Breed", ha sido en palabras del autor "una experiencia novedosa" y el autor considera que, al igual que el coche, transporta a quien la escucha como si estuviera en un viaje.

Dear es un gran compositor de música electrónica de estilo dance y pop conocido por temas como "Hands Up for Detroit" y ha llegado a colaborar con artistas de la talla de The Chemical Brothers, entre otros. Algunos de sus alias musicales son Audion, False y Jabberjaw.

Desde su debut, el Mustang ha estado inmerso en el mundo de la música e incluso es nombrado en varias canciones clásicas. La canción está disponible para su escucha en las plataformas Apple Music, Spotify, Deezer y YouTube.