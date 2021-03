Ya está aquí la primavera: ¿sabes cómo proteger tu coche de los excrementos de pájaro?

Ya ha comenzado la primavera y, aunque en algunas zonas los termómetros todavía no se han caldeado, en otras localidades ya son visibles los efectos de esta estación, sobre todo en los coches. Y es que el aumento de la presencia de aves en esta época del año puede estropear la carrocería del vehículo.

La mejor de manera de evitar los efectos de las deposiciones de las palomas en la pintura del coche es tratar de aparcar en un garaje particular, que esté cerrado, o en un lugar en el que no abunde la presencia de árboles. Sin embargo esta último paso es más complicado, sobre todo si quiere evitarse que los rayos del sol incidan directamente sobre el vehículo.

Así, además de prevenir antes de remediar, el punto de fuerte para luchar contra los excrementos de los pájaros en primavera es saber retirarlos de manera adecuada para que la pintura no sufra. Para ello, hay dos claves muy importantes: no rascar la macha y humedecerla antes de empezar a retirarla. Es importante no dejar los excrementos durante demasiado tiempo y retirarlos cuanto antes, ya que los ácidos que tienen corroerán la chapa.

Cera y tres en uno

También hay dos trucos que facilitarán la eliminación de los excrementos. El primero, siendo previsores, consiste en aplicar una buena capa de cera al coche cuando lo limpiemos para que proteja la carrocería y actúe como un aislante.

El segundo cumplirá su función una vez que el daño ya este hecho. Aplicar algo de producto tres en uno (sí, el que está en la cocina de cualquier casa) sobre los excrementos y dejarlo actuar unos segundos reblandecerá la mancha. Será más fácil retirarlas sin que sufra la pintura pero, eso sí, hay que tener cuidado de no aplicar este producto en plásticos o gomas.