Volkswagen Driving Experience: dos décadas de trabajo para reducir accidentes

Volkswagen Driving Experience es un proyecto que nació en 2003 como un programa de formación dirigido a su red comercial, pero su éxito fue tal que se extendió a todos los clientes de la marca, e incluso a los que no lo son, como sucede actualmente.

Esta iniciativa no responde solo a un curso para conocer los modelos de la marca y sus tecnologías, que en principio era uno de los objetivos. Va mucho más allá. Con el paso de los años se ha especializado en diferentes ramas, y hoy se ofrecen cursos en asfalto (normalmente en circuitos como el de Montmeló en Barcelona o el del Jarama en Madrid), en tierra y nieve.

La prioridad en estos cursos es que quien tome parte de ellos, sea cual sea su experiencia al volante, salga con un aprendizaje que le permita desenvolverse con mayor seguridad ante situaciones peligrosas o inesperadas, que sepa reaccionar y evitar accidentes.

Luis Moya, bicampeón del mundo de rallies, es uno de los instructores de los cursos y embajador de la marca. Todo su conocimiento lo pone al servicio de los alumnos. VOLKSWAGEN

“Volkswagen Driving Experience es un programa estratégico que refleja nuestro compromiso con la seguridad vial. Creemos que la formación es una de las mejores herramientas para lograr una reducción de la siniestralidad y avanzar en el objetivo cero accidentes”, explica Laura Ros, directora general de Volkswagen España.

Hoy en día la escuela está abierta a clientes y no clientes de la marca. Cuenta con un equipo de instructores de primer nivel y el apoyo de Luis Moya, bicampeón del mundo de rallies y embajador de la marca.

Los cursos

En la página web oficial se pueden consultar las temáticas, el calendario y los precios (los clientes de Volkswagen se benefician de un descuento) de los cursos, pero este año están o han estado vigentes los que comentamos a continuación, además de unos complementarios para conmemorar los 20 años de la escuela Volkswagen Driving Experience.

Escuela R y Escuela GTI

Están dirigidas a aquellas personas que quieren aprender o mejorar su técnica de conducción, y todas tienen una parte teórica y otra práctica. La Escuela GTI está planteada para personas con hasta dos años de carnet, y en ella se incide en aspectos como la colocación de las manos al volante, la importancia de la mirada y el peligro que representan las distracciones, el alcohol y las drogas. La Escuela R se dirige a conductores más experimentados que quieren aprender nuevas técnicas que les permitan reaccionar con mayor seguridad ante situaciones adversas, ahondando en aspectos como las trazadas, los pesos e inercias del vehículo o las frenadas.

En los cursos se simulan diferentes situaciones para aprender a reaccionar de la mejor manera, siempre en un entorno controlado y seguro. VOLKSWAGEN

Escuela One to One

Esta opción da acceso a una clase privada exclusiva con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen y está personalizada al cien por cien para cada cliente. Tiene lugar todos los sábados en Madrid y Barcelona bajo demanda.

Meet & Drive con Luis Moya

Además de disfrutar de una clase personal de conducción de 2 horas acompañado por un piloto profesional, los asistentes podrán conocer al bicampeón del Mundo de Rallyes, Luis Moya, durante una exclusiva comida privada.

Escuela ID.

Con esta iniciativa Volkswagen trata de descubrir las claves de conducción y la diversión que se esconde detrás de un coche eléctrico. Los asistentes aprenderán sus ventajas y aclararán las dudas en relación a la carga o la autonomía. En las pruebas dinámicas sacarán el máximo partido a la conducción de este tipo de vehículos.

R Ice Experience y 4 Motion Hielo y Nieve

Para los amantes de las emociones fuertes, este exclusivo programa contempla experiencias de conducción sobre nieve, como la R Ice Experience en Suecia y la 4 Motion Hielo y Nieve, ambas ya celebradas en la temporada invernal.