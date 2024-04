¿Funciona el truco de la pelota de tenis para abrir un coche cuando las llaves se te olvidan dentro?

Aunque en la gran mayoría de los casos en los que un conductor olvida las llaves de su coche dentro de este o las pierde se llama a un profesional para que abra la puerta del automóvil, existen métodos caseros que se pueden visualizar en las redes sociales en España.

Pero antes de usar uno de estos truquillos es preciso conocer que su eficacia no siempre está demostrada, por lo que es posible que la puerta no se abra. Una de estas formas consiste en utilizar una pelota de tenis para conseguir que la cerradura permita acceder al interior del coche.

¿Cómo es el truco de la pelota de tenis?

En este caso, solo es necesario hacer un agujero pequeño en la pelota de tenis que más o menos sea del mismo diámetro que la cerradura con un destornillador o un taladro. Posteriormente, se debe posicionar la pelota, haciendo que coincida con la cerradura de la puerta para después presionarla con fuerza con el fin de crear aire a presión que la puerta se abra.

Este truco se ha hecho viral en redes, pero en varios vídeos de TikTok se demuestra que no tiene efecto, ya que la cerradura de la puerta no se abre, pese a que se pruebe varias veces, por lo que no funciona.

¿Cómo abrir un coche si en la maneta no hay cerradura?

Si nos encontramos con esta circunstancia no hay que temer, ya que los coches que montan la maneta sin cerradura suelen llevar en la puerta del conductor un embellecedor en ella, que porta un pequeño agujero en el que tenemos que introducir la llave.

Una vez realicemos esta acción, la manilla se abrirá y con ella también el embellecedor, por lo que aparecerá la cerradura, ya que esta se esconde tras la pieza. Y con solo un poco fuerza que llevemos a cabo retiraremos este embellecedor y así podremos entrar a nuestro vehículo.

¿Cómo bajar las ventanillas del coche con el mando?

Una de las características extra que brindan los mandos modernos para abrir las puertas es la capacidad de manejar las ventanas de forma remota. En esta situación, esta función se activa al mantener presionado el botón de apertura por alrededor de cinco segundos. Este proceso es bastante simple: al hacerlo, todas las ventanas del vehículo se abrirán al instante.

Esta función resulta especialmente útil durante los meses de verano, ya que permite ventilar el habitáculo y liberar el calor acumulado durante las horas más calurosas del día antes de ingresar al vehículo. Además, este proceso puede invertirse fácilmente manteniendo pulsado el botón de cierre de las puertas durante unos segundos, lo que provocará que las ventanillas se cierren automáticamente.