El truco legal de los franceses para evitar pagar peajes que podría funcionar en España

En Francia, el precio de los peajes ha ido incrementándose de forma considerable durante los últimos años. Esta preocupante situación ha puesto en jaque a los ciudadanos del país galo, que ya han inventado algunas técnicas para poder ahorrar lo máximo posible de forma legal. Dicha acción no ha pasado desapercibida en el país vecino, España, donde ya estudian la forma de poder aplicar la idea en algunas de sus autopistas.

Hace unos días, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en el territorio español, aseguró que "las carreteras no son gratis" y habría que pagarlas con el "dinero de los peajes" o los "impuestos" de los ciudadanos. "Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos", expresó en el foro Wake Up!.

¿Cuál es el truco para evitar pagar peajes?

El truco que utilizan los franceses para ahorrarse algún que otro euro consiste en abandonar la autopista en salidas determinadas y volver a entrar metros más adelante para pagar tarifas parciales en vez de abonar todo el kilometraje completo.

Si se realiza esta técnica de manera "meticulosa", los conductores podrán ahorrar hasta un 30% de su dinero en peajes en Francia, según aseguró el autor de este ingenioso truco. Cabe destacar que en ningún caso se valora la opción de saltarse el control de peaje, ya que esta acción estaría sancionada con una multa económica de 100 euros, además de tener que abonar el precio del peaje en cuestión.

¿Dónde se podría realizar esta técnica en España?

Esta técnica utilizada en Francia ha llamado la atención de gran parte de los usuarios que residen, principalmente, en la zona norte de España, concretamente en el trayecto que existe desde Ferrol hasta La Coruña. En este punto kilométrico, los conductores salen de la calzada en Cabanas y vuelven a entrar en la AP-9 para ahorrar unos céntimos de euro. Eso sí, añadirán dos o tres minutos extra a su viaje.

Creación de una aplicación móvil

La técnica de ahorrar euros en distintos peajes del panorama francés ha tenido tanto éxito que hasta han creado una aplicación para informar de los puntos exactos donde se puede realizar dicho truco. La app ha sido originada por Franck, un periodista de la revista France 2.

El profesional de la comunicación explica que dicha "herramienta" sirve para "calcular" todas las "oportunidades de ahorro" que existen en los diferentes puntos kilométricos franceses: "Hay que saber pelear con sus armas. Si el 30% de los conductores hiciesen uso de la app, la facturación para las empresas de peajes sería hasta un 3% menos".