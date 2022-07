Tres documentos que siempre debes llevar en el coche y en regla: te pueden multar con 100 euros

Las multas de tráfico pueden estar motivadas por innumerables infracciones: conducción temeraria o peligrosa, estado del vehículo, excesos de velocidad... Y, también, por no llevar la documentación obligatoria en regla. Las sanciones asociadas a este tipo de irregularidades en los documentos relacionados con la tenencia de un vehículo y la conducción pueden alcanzar hasta los 3.000 euros cuando se refieren, por ejemplo, a la falta de una póliza que asegure el vehículo en cuestión.

Aunque ya no es obligatorio llevar el justificante de pago del seguro en el coche, sí que es necesario llevar tres documentos cuando circulamos en el coche o moto y, además, llevarlos al día (es decir, no caducados). El primero de ellos es, obviamente, el carné de conducir. Es obligatorio no solo llevarlo actualizado y en formato original, sino también llevar el que corresponda con el vehículo que estamos conduciendo (coche, moto, autocaravana si es necesario...). La multa por no llevarlo encima será de 10 euros y de 80 por no llevarlo actualizado. En el caso de que esté caducado,

El segundo documento es el permiso de circulación, "que identifica la titularidad de cualquier tipo de vehículo, incluidos los vehículos especiales, tanto agrícolas como de obras y servicios" según se explica en la DGT. Es obligatorio llevarlo al día y a mano dentro del vehículo cuando circulemos. Por último, es también necesario llevar la tarjeta de la ITV, la ficha en la que aparecen los datos más importantes del vehículo. De no llevar estos dos documentos, nos enfrentamos a una sanción de 10 euros por cada ficha. De no llevarlos en vigor o no tenerlos, las multas serán de hasta 500 euros.

Cuando se afirma que es necesario llevar estos documentos de manera física, se hace referencia a la versión original de los mismos o, en su defecto, a una fotocopia que siempre debe estar compulsada. Además, desde hace unos meses se pueden llevar en sus versiones online en la aplicación para teléfonos móviles de la DGT, miDGT.