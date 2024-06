La trampa viral en China para engañar a las cámaras de tráfico que puede suponerte una multa en España

La Dirección General de Tráfico, con tal de reducir las muertes y accidentes en carretera, ha instalado numerosas cámaras de vigilancia repartidas por todo el territorio capaces de captar las diferentes infracciones más comunes realizadas por los conductores de nuestro país: hablar por el teléfono móvil, besarte con tu pareja, ir mirando un simple papel o no utilizar el cinturón de seguridad, entre otras, son algunas de las faltas más repetidas que pueden observarse en España.

Precisamente, del uso del cinturón de seguridad nos centraremos en las próximas líneas. Desafortunadamente, hay una gran parte de conductores que no utilizan un elemento capaz de salvarte la vida ante cualquier percance inesperado al volante. En el pasado año 2023, un total de 1.145 personas perdieron la vida en las carreteras de nuestro país, de los cuales 138 fueron por no usar el cinturón de seguridad.

El organismo liderado por Pere Navarro, para reducir el número de víctimas y corregir esta preocupante situación, ya se ha puesto manos a la obra y aplicará duras sanciones a todos aquellos que no usen dicho elemento: hasta un total de 200 euros de multa económica y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.

El truco para evitar multas por no usar el cinturón

La dureza de las multas por no usar el cinturón de seguridad ha provocado que algunos ciudadanos empleen diferentes técnicas para evitar ser sancionados. China, por ejemplo, es uno de los primeros países que han utilizado este tipo de trucos para eludir a las cámaras de vigilancia.

La técnica consiste en llevar puesta una prenda en la parte superior del cuerpo con una tira negra dibujada en diagonal, simulando llevar colocado el cinturón de seguridad. Si la cámara no detecta la infracción, esta no enviará absolutamente nada al centro de Tráfico, por lo que la persona en cuestión no será sancionada.

El aviso de la Guardia Civil

La Guardia Civil, además de advertir que esta infracción podría acarrear una fuerte sanción económica y la pérdida de puntos, ha informado en su perfil oficial de 'X' (antes Twitter) de las posibles consecuencias físicas en caso de sufrir un accidente de tráfico.

Esta prenda en cuestión se puede encontrar en diferentes plataformas de venta. La camiseta, además, tiene dibujado de forma precisa un cinturón de seguridad de color negro sobre un fondo blanco.

Principales motivos de multas en España