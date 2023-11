Estos son los tipos de lavado de coches disponibles en los lavaderos

El lavado del automóvil es una tarea vital que se debe realizar periódicamente para que nuestro coche luzca como el primer día. Asimismo, la limpieza y el cuidado exhaustivo del coche puede ayudar a alcanzar una mayor comodidad y una óptima conducción en el momento de trasladarte por las distintas carreteras de España y resto del mundo.

Cabe destacar que la carrocería y la pintura son los elementos que sufren un mayor desgaste. Por ello, la mejor forma de cuidar estas zonas es con una buena limpieza a tiempo para evitar que estos parezcan más antiguos de lo que son realmente. No obstante, hay que tener mucho cuidado con la excesiva higiene del vehículo, ya que podría dañar algunos elementos por el uso de ciertos productos químicos.

Tipos de lavado de coche

Las opciones que más realizan los usuarios para lavar su respectivo vehículo son las siguientes: a mano, es decir, hacerlo por ti mismo, o bien elegir una estación de lavado de coches. La primera de ellas es la opción más clásica y económica del mercado. Solo tienes que adquirir los productos de limpieza y limpiar el coche en un garaje o zona habilitada para ello, ya que realizar esta acción en la calle está totalmente prohibido. Por ello, muchas personas no pueden realizar esta acción debido a que no tiene una zona específica en su hogar para limpiar el automóvil.

Otra de las opciones preferidas por parte de los usuarios es asistir a un lavado automático de coches. Este método, que también es uno de los más tradicionales, consiste en lavar tu coche a mano en zonas específicas (gasolineras, estaciones...) con mangueras de agua a presión que 'se alimentan' con monedas. En condiciones normales, el precio medio ronda los dos o tres euros, aunque tienes que realizar el limpiado de forma rápida si no quieres que se pare antes de tiempo.

El túnel de lavado es otra de las opciones que eligen los usuarios, en menor proporción, para lograr el brillo de su coche. Esta acción consiste en introducir el vehículo en un túnel donde unos rodillos de grandes proporciones limpiarán la carrocería del automóvil. Cabe destacar que, antes de comenzar con el procedimiento, un operario de la estación deberá aclarar el coche con jabón antes de la entrada al túnel de lavado. No obstante, este método podría causar arañazos y desprendimientos de la pintura de tu coche, por lo que no es muy recomendable.

Por último, el lavado en seco o ecológico (el menos conocido) es el menos utilizado por la población por los productos tan especiales que requiere. No obstante, ciertos estudios han demostrado que el consumo de agua es más bajo y la calidad de la limpieza es mucho más impresionante que en un lavado automático o a mano.

Ventajas y desventajas de los tipos de lavado

Ten mucho cuidado si tienes el coche sucio porque puedes ser multado por degradar el estado del mobiliario urbano. La multa se sitúa entre los 30 y los 3.000 euros. Pixabay

A continuación, os vamos a detallar el tipo de ventajas y desventajas que existen en los diferentes tipos de lavados que mencionamos anteriormente. El primero de ellos, el lavado a mano, tiene la gran ventaja que puedes realizarlo desde tu propio hogar, siempre que mantengas una zona habilitada para ello. Cabe recordar que está totalmente prohibido limpiar el coche en la calle.

De lo contrario, la Guardia Civil te podría multar con sanciones que oscilan entre los 198 euros (leve) hasta los 9.796,50 euros (grave). Hay que destacar que verter objetos o materiales contaminantes al suelo podría ser muy peligroso.

En cuanto al túnel de lavado, este cuenta con materiales deficitarios, por lo que los rodillos que suelen limpiar los vehículos tienden a sufrir muchísimo desgaste y provocan desperfectos en la pintura y, en algunas ocasiones, podrían romper hasta las antenas de los coches debido a su alta presión.

El lavado con agua a presión (utilización de mangueras) es más barato y rápido, aunque el resultado final podría no satisfacer tus necesidades. La limpieza no es completa, ya que solo utilizas agua a presión con jabón, por lo que algunos restos de suciedad no terminarán por eliminarse. Por ello, deberás de utilizar una esponja específica para quitar lo que quede en la carrocería.

Por último, hablaremos de nuevo del lavado ecológico. Como bien comentamos párrafos atrás, el resultado final es sencillamente espectacular, pero el mayor inconveniente es el tiempo que se tarda en realizarlo: 40 minutos. Eso sí, el gasto de agua es ínfimo y todos los materiales utilizados son beneficiosos para el medio ambiente. Por ello, si quieres mantener tu coche impoluto y quieres ahorrar, esta opción es la más recomendable para lavar el vehículo.