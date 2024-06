¿Tengo que pagar una derrama en el garaje si no tengo plaza? Esto es lo que dice la ley

Las plazas de garaje suelen ser uno de los principales focos de conflicto en las comunidades de vecinos en España. Los sitios asignados para cada propietario conllevan habitualmente disputas entre los habitantes del bloque, algo que aumenta especialmente cuando hay que hacer algún tipo de reforma y se debe hacer una derrama, a la que deben contribuir todos los que posean una en la cochera.

El garaje es una zona comunitaria, y como tal todos los vecinos que tengan una plaza de aparcamiento en ella deberán sufragar los gastos correspondientes a obras, reparaciones o reformas. Pero, ¿qué pasa si eres propietario de un piso no dispone de una zona propia? ¿Debe abonar también el dinero de la derrama? La ley lo deja bien claro.

No se debe pagar la derrama si no tienes plaza de garaje

Según la Ley de Propiedad Horizontal, quienes no dispongan de una plaza de garaje en una comunidad de vecinos están exentos de abonar el pago correspondiente a la derrama, ya que por lo general los garajes no forman parte de la comunidad de vecinos como tal, sino que es una aparte. En la gran mayoría de ocasiones, los propietarios de las viviendas suelen tener un sitio asignado en el parking, aunque hay veces en las que no es así.

Imagen de archivo de un garaje de una comunidad de vecinos. Getty Images/iStockphoto

Eso sí, en algunos estatutos se indica que el garaje forma parte de la comunidad y no es una separada, por lo que en ese caso lo más probable es que sí se tenga que abonar el importe de la derrama acordado previamente en la junta de propietarios. Por lo tanto, lo más importante es revisar cómo está estipulado el aparcamiento de un bloque para saber si debes pagar o no.

¿Por qué se puede hacer una derrama en un garaje?

Las razones por las que se puede hacer una derrama en un garaje son muy extensas, desde reparaciones necesarias en la estructura (como en las columnas, en la instalación de tuberías o en el suelo) hasta reformas por una excesiva antigüedad del garaje. El precio a pagar dependerá tanto de la profundidad de la obra a cometer como del número de vecinos que haya en el bloque y deban contribuir al pago.

Por lo tanto, recuerda que si el garaje está separado de la comunidad de vecinos como tal, la derrama las deben pagar quienes tengan una plaza de aparcamiento en él, no los propietarios de las viviendas del bloque. Eso sí, cada caso es distinto, por lo que asegúrate de que no debes pagar un euro por las obras.