Estas son las señales que da el motor de tu coche para avisarte de que debes cambiar el aceite

Los coches necesitan estar en un estado óptimo para circular sin riesgos por las carreteras de España, para ello el mantenimiento y las revisiones que llevan a cabo los dueños de los vehículos son esenciales para que no sufran averías ni problemas de seguridad.

Entre otros elementos clave del automóvil que precisan de un estado óptimo para su correcto funcionamiento nos encontramos con el aceite del motor, cuyo principal trabajo es reducir la fricción entre las partes móviles y así evitar un desgaste prematuro, además hay que saber que este líquido tiene un periodo útil con fecha de caducidad.

¿Cómo saber si necesito el cambio de aceite en mi coche?

Existen varias maneras de percatarse que se necesita un remplazo de este líquido tan clave para el motor. En primer lugar, una vez recorras 5.000 kilómetros es muy conveniente revisar el libro del fabricante y el estado del aceite por si hubiera un consumo excesivo u otro problema.

Por otra parte, en caso de que escuches ruidos extraños provenientes del motor al encender el coche, es posible que no esté bien lubricado y el fallo puede venir del aceite. A su vez, si notas que el color del líquido se convierte en muy oscuro o tiene partículas, es preferible reemplazarlo. Por último, muchos automóviles cuentan ya con una luz que advierte de la necesidad de cambio del aceite.

¿Cuándo se debe cambiar el aceite del coche?

Un particular echando aceite al depósito con el que cuenta su vehículo. PIXABAY / IAMTIMERE

El reemplazamiento de este líquido esencial para el correcto funcionamiento del motor de tu vehículo dependerá del fabricante del vehículo y de la calidad del producto, pero lo más normal es proceder a llevar a cabo esta acción cada 15.000 o 25.000 kilómetros que recorras con él.

Es decir, el tiempo estimado es de uno o dos años, dependiendo la frecuencia con la que hagas distancia a tu coche. Por otra parte, si la edad de tu automóvil es superior a los 15 años, deberás cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros.

¿Cuánto es lo máximo que se te puede pasar realizar el cambio de aceite?

Hay circunstancias en las que se nos puede pasar llamar a un taller para realizar el reemplazamiento o nos dan cita para unos días y tenemos que hacer un largo viaje pendientes del cambio del aceite.

Pero no hay que preocuparse en exceso, ya que según indican los expertos en mecánica del automóvil no pasa nada por pasarte hasta 2.000 kilómetros del límite establecido por el fabricante, pero no es conveniente superar esa cifra, ya que los problemas pueden ser muy graves.