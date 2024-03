La razón por la que no te mareas cuando conduces pero sí cuando vas de copiloto

Es muy probable que alguna vez te hayas mareado mientras viajabas en coche por alguna de las carreteras de España. Sufrir un notable aturdimiento mientras se está circulando con el automóvil puede ser un verdadero calvario para muchos, y aunque haya trucos para intentar atenuarlo, lo cierto es que es muy complicado que desaparezca el problema, ya que generalmente estas personas suelen padecer cinetosis.

Este trastorno del movimiento se produce por una conexión totalmente desequilibrada entre el cerebro y los oídos, lo que a su vez provoca síntomas como mareos, malestar general, náuseas e incluso vómitos. Las embarazadas y los niños suelen ser los más propensos a sufrir cinetosis, aunque cualquiera puede padecerla. Además, sus efectos son mucho más propensos a aprecer si se viaja como pasajero que si se está al volante.

¿Por qué es más probable marearse si se va de copiloto?

El sistema vestibular es el encargado tanto de mantener el equilibrio como de detectar el movimiento. El problema llega cuando se viaja mirando fijamente algo, como por ejemplo el móvil, ya que aunque se esté en movimiento, el organismo 'piensa' que estamos quietos. Esta desconexión hace que aparezcan los mareos, las náuseas y los demás síntomas de la cinetosis.

Las personas que miran el móvil en el coche son más propensas a marearse. Pixabay

El conductor, al contrario que el resto de pasajeros que viajan en el vehículo, tiene que estar constantemente atendiendo a lo que sucede en la carretera, como por ejemplo mirando por los espejos retrovisores, controlando la velocidad del coche o anticipándose a las curvas, por lo que el cerebro interpreta que quien está al volante sí está en movimiento, y, por tanto, no se produce dicha desconexión.

Los mejores asientos para no marearse en el coche

Si se padece cinetosis, hay dos sitios en el coche que pueden ayudar a mitigar los efectos del trastorno. El primero de ellos es el asiento del copiloto, mientras que también puede paliar los síntomas si se viaja en el asiento central trasero. Esto se debe a que el campo de visión es mucho más amplio, y contemplar el paisaje por el parabrisas delantero en lugar del teléfono móvil hace que el cerebro no 'crea' que estamos quietos.

Por eso mismo, y si no se es el encargado de conducir el vehículo, lo mejor es colocarse en uno de estos dos asientos y evitar siempre que se pueda mirar el teléfono móvil durante un tiempo prolongado. Puede que no sea la panacea, pero ayudará a que los mareos y el resto de síntomas de la cinetosis no aparezcan ni con tanta frecuencia ni intensidad.