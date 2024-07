Qué significan las nuevas líneas azules que han aparecido en algunas carreteras de España

En la actualidad, es habitual encontrarse por las carreteras de España con líneas rojas, blancas y amarillas. Por un lado, estas dos últimas se encargan de delimitar habitualmente los carriles de la calzada, mientras que las rojas tienen como principal objetivo que los conductores no adelanten en determinadas zonas y extremen las precauciones durante su conducción.

No obstante, durante los últimos meses se han podido observar líneas con un color poco familiarizado con esta rama del tráfico: el azul. Este escenario, que no suele presenciarse con asiduidad en las autopistas españolas, es habitual contemplarlo en las carreteras nacionales. En principio, esta nueva señalización de la Dirección General de Tráfico no tiene ningún objetivo fijado para favorecer el tráfico y la seguridad en carretera.

¿Qué función tienen las líneas azules?

Tal y como hemos indicado anteriormente, estas líneas azules no tienen asignadas ninguna función para mejorar el tráfico. No obstante, y según confirman algunas compañías tecnológicas, sirven para saber dónde están desplegados los cables de fibra óptica que dan cobertura a esa zona en cuestión.

Asimismo, este tipo de señalización, por un lado, indicará dónde está ubicada una hipotética avería de la fibra óptica y, por otro, evitará que se rompan estos delicados cables ante el paso de los ciudadanos o algún tipo de obra realizada en el municipio.

Líneas azules en ciudades

Sin embargo, las líneas azules que podemos observar en las grandes ciudades tienen como finalidad señalar las distintas zonas de aparcamiento limitado en las que los usuarios deberán abonar una tasa (desde las 9:00 hasta las 21:00 horas) para poder estacionar.

Por otro lado, en ciudades como Madrid o Zaragoza se han utilizado este tipo de líneas azules para indicar el recorrido de algún tipo de carrera o maratón. Estas indicaciones, no obstante, se han ido borrando con el paso del tiempo y ante la presencia de lluvias y la circulación de los coches.