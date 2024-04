La señal V-10 de la DGT: ¿cuál es su significado y por qué es tan importante?

El Reglamento General de Vehículos establece la categorización V para las señales que dan a conocer una información sobre el vehículo, sus condiciones y en algunas ocasiones acerca del conductor, con el objetivo de que el resto de los usuarios de la red viaria de España sepan de esas circunstancias.

Todos estos distintivos se pueden encontrar en el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos, por ejemplo, la utilización de la señal V-1 en un vehículo indica la prestación de un servicio de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, o de asistencia sanitaria, en servicio urgente, conocida también como sirena. Pero ¿a qué hace referencia el distintivo V-10?

¿Para qué se utiliza el distintivo V-10?

En este caso, la señal V-10 sirve para indicar que un autobús u otro tipo de vehículos transporta a menores de edad en su interior, por tanto, actúa como distintivo de aviso para el resto de los usuarios de la vía.

Este distintivo V-10 lo llevan de forma obligatoria los autobuses, microbuses o taxis que realizan los trayectos de rutas escolares y también los vehículos que llevan menores, por ejemplo, a competiciones deportivas. Por otra parte, cabe precisar que esta señal suele colocarse en la parte delantera o trasera del bus, siendo visible para el resto de los conductores.

¿Qué consejos da la DGT para ir al colegio en bus?

Imagen de archivo de un autobús escolar con la señal V-10 visible. Getty Images

La Dirección General de Tráfico ha elaborado una serie de recomendaciones para los niños que montan en los autocares escolares. En primer lugar, la DGT precisa que nunca se deben parar detrás del bus, ya que no se les ve debido a los ángulos muertos, asimismo dentro del autobús hay que estar sentado y con el cinturón puesto.

Por otro lado, también recomiendan que no es necesario correr a la hora de entrar o salir del autocar, así como los menores siempre deben obedecer las indicaciones que lleven a cabo el conductor o el monitor al cargo.

¿Cuándo es obligatorio el cinturón en un autobús?

En los autobuses interurbanos matriculados después del año 2007, es obligatorio que todos los pasajeros, así como el conductor, lleven el cinturón de seguridad abrochado, incluso cuando circulen por la ciudad. La única excepción se aplica a los menores de 3 años, quienes no están obligados a usar el cinturón debido a que no se ajusta a su talla.

En el caso de los autobuses matriculados antes de 2007 que no cuenten con cinturones de seguridad, no hay riesgo de sanción por no utilizarlos durante el viaje. Además, los buses urbanos, al carecer de este sistema de seguridad, no requieren del uso obligatorio del cinturón.