¿Qué puedo hacer si mi aseguradora me ha subido el precio del seguro del coche?

Se acercan ya los últimos meses del año y toca hacer cuentas de los gastos y ahorros con los que cerraremos el 2021. Uno de estos gastos invariables, que siempre se lleva unos cientos de euros del bolsillo de los conductores, son los seguros del coche. De mayo ro menor importe, con franquicia o sin, a terceros o a todo riesgo... Los importes de cada póliza varían según las coberturas y las circunstancias de cada conductor y cada vehículo.

Uno de los grandes temores de aquellos que tienen una póliza contratada es que, a término del año y cuando toque renovarla, la empresa aseguradora haya subido el precio del seguro. Los factores que pueden encarecer después de un cierto tiempo las coberturas van desde la subida del IPC hasta el número de partes que hayamos dado en los últimos doce meses.

¿Puede nuestra aseguradora subirnos el precio del seguro? Sí y no. Todo dependerá de lo que esté especificado en nuestro contrato. Si en el acuerdo está reflejada una posible modificación de la prima, la aseguradora podrá subir el precio de la póliza tal y como especifica la Dirección General de Seguros. Sin embargo, si la modificación no está contemplada, la aseguradora no podrá tomar unilateralmente la decisión de subir el precio.

¿Qué hacer si sube el precio?

Si la aseguradora decide subir el precio de la póliza, deberá comunicarlo al afectado por escrito con dos meses de antelación. En el caso en el que nos hayan subido el precio del seguro del coche y no nos lo hayan comunicado, como consumidores podremos perfectamente reclamar y exigir que se nos siga cobrando la cuantía anterior.

Si, por el contrario, el seguro nos ha notificado con el tiempo necesario la subida de la prima, lo que podremos hacer es rechazar la misma y buscar otra aseguradora que se ajuste más a nuestros intereses económicos. Igualmente, se puede tratar de negociar con la empresa de seguros actual un precio más bajo o acorde a nuestras necesidades antes de cambiarnos de empresa.