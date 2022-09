Puede ser que nuestro permiso de conducir haya caducado durante estas vacaciones y no nos hayamos dado ni cuenta. Y es que el periodo de vigencia del carné es de 10 años desde la fecha que lo obtenemos hasta que cumplimos los 65 años, un plazo demasiado extenso como para recordar exactamente cuándo pierde la validez si no la miramos regularmente.

Bien sea por despiste o por pereza, conducir con el carné caducado está sancionado con una multa de 200 euros. Pero no solo eso: esta infracción está tipificada como delito que puede conllevar prisión (de 12 a 24 meses) o trabajos en beneficio a la comunidad. Así que es mucho mejor estar atentos y renovar el permiso de conducir o, como alternativa, no coger el coche hasta que no lo actualicemos.

Por otro lado, no llevar el carné de conducir encima o no llevarlo actualizado también está sancionado con 80 euros de multa. Peor es no llevar el permiso para el vehículo que estamos conduciendo (como pasa, por ejemplo, con las motocicletas que requieren diferentes permisos), ya que la multa ascenderá a los 500 euros y la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir.

La última consecuencia de no llevar el carné de conducir actualizado es que, en el caso de tener un accidente de tráfico y ser responsables del mismo, nuestra compañía de seguros no cubrirá la reparación de nuestro vehículo, aunque esté asegurado a todo riesgo, y es posible que nos reclame el dinero de la indemnización que habrá que pagar al conductor afectado. La póliza cubrirá la responsabilidad civil obligatoria frente a terceros, pero la empresa podrá reclamarnos el importe indemnizado argumentando que se ha ocasionado un accidente con un permiso sin vigencia.

Plazo para renovar el carné, cuánto tarda en llegar y precio

No existe un plazo obligatorio para renovar el carné de conducir, simplemente está sancionado circular con él si no está en vigor. Así, podremos tener el permiso caducado durante años sin consecuencias, siempre y cuando no nos pongamos a los mandos de un coche.

En el caso de renovarlo, haciendo el examen psicotécnico y presentando la solicitud a Tráfico, se nos hará entrega de un permiso provisional para poder seguir circulando. El nuevo carné llegará a nuestro domicilio en el plazo máximo de 90 días, los mismos durante los que podremos usar el permiso provisional.

En cuanto al precio, habrá que pagar la tasa de renovación de Tráfico, que está para el permiso B en los 24,58 euros, y el test psicotécnico, que cuesta entre 40 y 60 euros dependiendo de la ciudad y del centro de reconocimiento.