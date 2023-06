¿Qué pasa si tengo un accidente con un coche o moto de alquiler compartido?

Alquilar un vehículo por minutos resulta más sostenible y económico que comprar un coche para uso personal. En España, el año pasado, el servicio ShareNow aumentó un 53%, según datos de la empresa formada por la antigua Car2go y DriveNow.

Son muchas las ventajas de este servicio amable con el medio ambiente y con nuestro bolsillo. Sin embargo, el carsharing también cuenta con algunas desventajas que el conductor debe apreciar antes de usar el servicio, entre ellos, el de conocer nuestros derechos frente a un accidente de tráfico con uno de estos automóviles.

¿Qué es el carsharing?

Se trata de un sistema en el que el vehículo es propiedad de una empresa, pero su uso es compartido por aquellos clientes que lo reserven: "Simplemente, tendremos que buscar el coche más cercano a nuestra ubicación y, si está libre, podremos usarlo para desplazarnos hasta donde queramos. Una vez terminado su uso, tendremos que aparcarlo en las zonas asignadas y la próxima persona que lo necesite hará el mismo proceso", sostienen desde Repsol.

¿En qué ciudades podemos utilizar el carsharing en España?

Conviene destacar que no todas las comunidades españolas cuentan con este servicio. A las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se unen otras que encuentran el servicio de alquiler de coches privado sin conductor, una oportunidad. Entre ellas encontramos Valencia, Zaragoza, Bilbao o Valladolid. Además, algunas marcas de carsharing ya han mostrado interés en ampliar sus servicios a Málaga y Sevilla.

¿Cómo actuar si tenemos un accidente con un coche de carsharing?

Para empezar, mantengamos la calma. Los accidentes pasan y —por desgracia— los accidentes de tráfico son algo de lo más común. Por eso, la forma de proceder si tenemos un accidente con un coche de este servicio, es la misma que con un coche particular: mantener la calma y salir del automóvil de forma segura. Hay que tener en cuenta las tres reglas de proteger, avisar y socorrer ante un accidente de tráfico.

Dos conductores tras un accidente de tráfico Getty Images/iStockphoto

Debemos asegurarnos de que tanto nosotros como los ocupantes del otro vehículo están bien. En caso de haber heridos hay que llamar al 112 y, si es necesario, también habrá que llamar a la policía.

Los siguientes pasos son los mismos que los de cualquier coche particular: activar las luces de emergencia del vehículo, mover el vehículo a un sitio seguro que no obstaculice la circulación, ponerse el chaleco reflectante (guantera) y colocar los triángulos (maletero) a, al menos, 15 metros del vehículo. Y en caso de duda, lo mejor es "llamar al teléfono gratuito (24 horas) de atención al cliente para todas las gestiones con grúa, policía y seguro", sostiene la marca de servicio de carsharing Zity.

¿Dónde encontrar el parte amistoso en un carsharing?

Ya se ha pasado el susto y ahora toca gestionar los documentos, que consiste en rellenar el parte amistoso del seguro, ubicado en la guantera, con todos los datos posibles.

El dato más importante es la matrícula del contrario, parece obvio, pero con los nervios se puede olvidar y, sin ella, no podremos dar la información al seguro para tramitar la incidencia.

Los servicios de carsharing indican cómo actuar en caso de siniestro en su página web, app y dentro del coche. Lo más habitual es que en el propio salpicadero encontremos las explicaciones y el teléfono al que llamar si queremos mayor inmediatez.

Los teléfonos de las principales compañías de coches compartidos por minutos son: 91 150 11 18 (Zity) y 620 53 14 04, para WhatsApp; 91 130 94 73 (Share Now, antiguo Car2go y DriveNow), 91 551 01 26 (Emov), 91 551 01 26 (Free2mov), 91 169 61 47 (Wible), 91 506 42 79 (Go to) y 91 282 09 15 (Ubeeqo).

¿Qué cubre el seguro de accidentes de un carsharing?

Aquí es donde la compañía de carsharing tiene sus propios procedimientos. Todos los vehículos de cualquier compañía de carsharing están obligados a tener seguro para poder circular. La clave está en qué tipo de seguro de coche tiene la empresa de carsharing y qué cubre, así como el culpable del siniestro.

ZITY reactiva su servicio de carsharing para garantizar una movilidad urbana responsable Europa Press

Desde la web de comparador de seguros, Arpem, sostienen: "Los seguros de los coches de alquiler por minutos cubren la responsabilidad civil de los daños que causemos a terceros en caso de accidente, pero fijan una franquicia de 500 euros para reparar los daños producidos en el coche de alquiler".

Además, según sostienen desde Mapfre: "El robo o hurto de objetos personales en el interior del vehículo no suele estar incluido dentro de estos seguros. Tampoco los daños que se produzcan por conducción temeraria o por acciones que no estén dentro de la normativa de tráfico. Es importante tener en cuenta que no se debe dejar conducir a un acompañante, ya que, en caso de incidente, el seguro solo cubre a la persona que ha alquilado el vehículo".

¿Hay que contratar una póliza de seguros para accidentes?

Desde la agencia de seguros Urbanpoliza, que ofrecen pólizas de seguros alternativas a las de estos servicios, sostienen: "Estas compañías incluyen al contratar el servicio un seguro a terceros que nos protege frente a los daños que podamos causar con el vehículo, pero no cubre los daños que pueda sufrir el coche o la moto en un accidente con otros vehículos o si, por ejemplo, tenemos un percance nosotros solos con el vehículo". Además, según la empresa, dependiendo del servicio, también pueden desentenderse de lo que le ocurra al vehículo cuando lo dejamos aparcado hasta que lo coge otro usuario.

Coche de Emov EMOV - Archivo

Si nosotros no hemos sido los causantes, la otra parte asumirá todos los costes de reparación del coche y también de las lesiones que hayamos sufrido: "En este sentido el funcionamiento es igual que con cualquier otro seguro de coche. Si nos dan un golpe, el culpable y su seguro asumirán la indemnización", mantienen desde la aseguradora.

Si nosotros hemos causado el accidente, nos tocará pagar: "Ningún seguro de carsharing pagará todos los gastos en un siniestro si somos los culpables. Da igual si se trata del seguro de Car2Go, el seguro de Emov, el seguro de Zity… Todos incluyen una franquicia con la que tendremos que pagar hasta 500 euros por los daños causados al coche".

Si necesitamos una grúa o nos retienen el vehículo en el taller por estar mal aparcado, la marca de carsharing puede no hacerse cargo de los gastos. Por eso mismo es importante leer bien las condiciones del seguro de cada marca de alquiler de coches por minutos. En el apartado de preguntas frecuentes o en el de Términos y Condiciones debe aparecer claramente si estamos cubiertos o no.