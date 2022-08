Con el paso de los años, puede ser que notemos que nuestro coche no 'tira' como antes, no tiene la misma fuerza o la misma potencia. Es normal que, hacia sus últimos años de vida, tengamos la sensación de que nuestro coche no es el que era y de que esté más débil que en sus buenos años.

Un cambio de potencia o de fuerza en el vehículo deberá ponernos en alerta si es repentino, de un día para otro. También si ha sido gradual, pero se nota de manera excesiva, deberíamos prestarle la debida atención. Las causas que pueden provocar una falta de fuerza o potencia en nuestro vehículo son muy variadas y pueden acabar siendo averías graves. Desde la red de Eurotaller explican cuáles podrían ser los motivos.

Excesos de rozamiento

Rodamientos de las ruedas. Un cojinete en mal estado puede hacer que las ruedas no giren libremente.

Fallos en el encendido o el arranque

Puesta a punto. Se pierde potencia cuando una bujía no salta en el momento adecuado.

Problemas con las válvulas

Árbol de levas gastado . Puede ser que no lleve a las válvulas hasta el final y que no cierren bien.

Juego en las guías de las válvulas. Puede provocar que las válvulas no cierren completamente el cilindro.

Mala mezcla de combustible