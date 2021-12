Qué es el TESTRA, el sistema para saber si tienes alguna multa pendiente de pagar

¿Quién no ha dudado, alguna vez, sobre la posibilidad de tener una multa de tráfico que no nos hayan notificado? El peligro que conlleva tener una sanción sin pagar es que se vayan sumando recargos económicos a la cuantía inicial, más allá de perder, por supuesto, el derecho a la reducción por pronto pago. Si el retraso excede el plazo de 30 días naturales y nos llegan dos avisos a los que no respondemos, la Administración procederá a embargarnos la cuantía que adeudemos en nuestra bancaria.

El TESTRA o Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico es el boletín específico donde se publican todas las multas de tráfico gestionadas por la Dirección General de Tráfico. Para acceder a este servicio de notificación online es imprescindible tener instalado en el ordenador el certificado electrónico, por lo que al entrar en el sistema automática este detectará nuestra identidad y nos mostrará nuestras notificaciones.

Si no, hay que ir al acceso al tablón (a través de este enlace) y utilizar el buscador para ver si hay alguna sanción a nuestro nombre. Se pueden utilizar el DNI, la matrícula del coche o los apellidos para limitar la búsqueda.

Si bien hasta ahora las administraciones que habían decidido publicar en el TESTRA sus sanciones habían visto como este tablón hacía de intermediario con el del BOE (también llamado TEU), a partir de enero del año que viene

En este tablón se publican todas las sanciones, incluidas las de materia de tráfico, que los ayuntamientos u otras administraciones impongan a nombre de los infractores. Si bien hasta ahora el TESTRA (el tablón de multas de la DGT) servía de intermediario y rebotaba al TEU automáticamente las sanciones, a partir de ahora las administraciones deberán notificar en el boletín del BOE las sanciones administrativas que correspondan en ambos edictos.