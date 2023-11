Qué es el certificado de circulación de un patinete eléctrico y qué pasa si no lo tengo

El próximo 22 de enero del 2024, en España, conducir sin el certificado de circulación del patinete eléctrico estará totalmente prohibido. Este documento acredita que el dispositivo cumple con los requisitos técnicos de aplicación conforme a la normativa nacional e internacional, por lo que todos aquellos usuarios que tengan o quieran adquirir un vehículo de movilidad personal deberán de adquirir este 'diploma' de circulación.

Este nuevo documento fue aprobado por el Estado para reducir la siniestralidad en el ámbito urbano, siendo conscientes del uso compartido de las carreteras que, hoy en día, tienen todos los vehículos, ya sean a motor, peatones, bicicletas, motocicletas o cualquier vehículo de movilidad personal.

¿Cómo se obtiene el certificado?

Debido al aumento del número de usuarios que han obtenido un patinete eléctrico, la Dirección General de Tráfico y las restantes instituciones que velan por la seguridad de los conductores, han tenido que aplicar las mismas normas de circulación en estos vehículos de movilidad personal. Asimismo, también se han visto obligados a exigir la categorización técnica para evitar la comercialización indiscriminada de los mismos, como también el desconocimiento de sus características.

Hay que tener en cuenta que dicho certificado es un documento expedido por "un tercer competente designado por el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico", tal y como apunta la nueva normativa y deberá ser solicitado por los fabricantes de este tipo de vehículos. Por lo tanto, si quieres adquirir un VMP deberás de pedir el documento que acredite que cumple con todos los requisitos legales.

¿Qué pasa si compro un patinete y no tiene certificado?

Persona cruzando un paso de cebra en patinete eléctrico. Getty Images

Pues bien, aquellos usuarios que compren un patinete eléctrico y este no contenga ningún tipo de certificado, podrán adquirirlo aportando la ficha técnica del vehículo sellada por el fabricante. Si no disponemos de ella, se puede pedir al distribuidor o al fabricante aportando el número de bastidor del vehículo en cuestión. De momento, no es obligatorio adquirir dicho documento, pero sí es aconsejable tenerlo o iniciar los trámites necesarios para poder obtenerlo antes del mes de enero del próximo 2024.

¿Qué ocurre si hay un accidente y no tengo certificado?

"Si el accidente se debe a la conducta del otro implicado, es factible que no se produzcan consecuencias. Como máximo, podría ser sancionado por circular sin el permiso correspondiente", añade un abogado especializado en este tema.

Sin embargo, el escenario se puede complicar si el dueño del patinete que no tiene certificado es el que provoca el accidente: "Si el responsable es el conductor del patinete, es posible que el seguro no cubra los daños ocasionados". Por lo tanto, el susodicho deberá de 'rascarse el bolsillo' para cubrir los gastos del accidente.

Asimismo, la situación podría empeorar dependiendo de las circunstancias del siniestro: "Se podría llegar a catalogar la conducción como temeraria. Además, cabe la posibilidad de que la parte contraria alegue que las características del patinete contribuyeron a causar el accidente o agravar sus consecuencias".