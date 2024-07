Estas son las cosas que debes tener en cuenta antes de alquilar un coche para tus vacaciones

Durante las vacaciones de verano en España, miles de ciudadanos optan por alquilar un coche para desplazarse por el lugar elegido por ellos mismos para desconectar de la rutina y escapar del día a día. No obstante, existe un cierto cupo de usuarios que aún poseen dudas acerca de este método y no terminan de dar el paso definitivo debido al miedo que puede generar una posible estafa o circular con un vehículo que no es propio.

Por ello, a continuación os vamos a detallar una serie de consejos para elegir el coche más adecuado a tus necesidades. Es de vital importancia conocer un mínimo de aspectos claves para evitar que tengas que pagar más de lo acordado o impedir que te sorprendan con cualquier tipo de letra pequeña fijada en el contrato.

¿Cuáles son las principales claves para alquilar un coche?

1. Elegir un vehículo acorde a tus necesidades

Las compañías de alquiler de coches ofrecerán una amplia gama de vehículos: pequeños, grandes, todoterrenos, furgonetas, deportivos... Es muy importante comparar los precios de cada modelo y ajustarlos a tus necesidades de cara a las vacaciones de verano.

Por ejemplo, en el caso de que viajen solamente dos personas, es aconsejable alquilar un turismo 'básico'. De lo contrario, si el número de sujetos es mayor, es recomendable conseguir un auto de mayores proporciones para conseguir una amplia comodidad.

2. Llevar una tarjeta de crédito

Las empresas suelen pedir una fianza o un depósito que se devolverá en el momento de la devolución del vehículo, siempre y cuando el ejemplar se mantenga en unas condiciones óptimas. En condiciones normales, las mayorías de estas 'casas de alquiler' no suelen aceptar tarjetas de débito como garantía, por lo que es de vital importancia tener una de crédito si tienes pensado obtener un coche para disfrutar de tus vacaciones.

3. Cuidado con la letra pequeña del contrato

Es importante informarse de todos y cada uno de los puntos del contrato para evitar cualquier tipo de susto inesperado: tasas, impuestos, carburante, seguros... Hay que tener en cuenta que cada empresa es totalmente diferente y pueden cambiar las condiciones del servicio.

4. Limitación por kilometraje

En este caso es recomendable alquilar un coche sin limitación de kilómetros. De lo contrario, deberás calcular y valorar qué opción es la que te sale más rentable: o bien añadir kilómetros a la ruta prevista o pagar en la entrega del vehículo los kilómetros excedidos durante tus vacaciones de verano. En condiciones normales, lo más recomendable sería pagar un extra antes de iniciar tu marcha por primera vez.

5. Alquilar un coche con seguro a todo riesgo

Normalmente, los vehículos de alquiler suelen tener contratado seguros a terceros o a todo riesgo con franquicia. Esto quiere decir, en el caso de la primera opción citada, que tendrás que hacerte cargo de todos los costes si el vehículo en cuestión sufre algún tipo de daño. Si prefieres adquirir un coche con un seguro a todo riesgo con franquicia, intenta que el coste no sea más elevado de 300 euros. Lo más recomendable -si te dan la posibilidad- es obtener un automóvil con seguro a todo riesgo sin franquicia.

6. Revisar previamente el estado del vehículo

Es primordial revisar el estado del vehículo antes del momento de la entrega definitiva e informar de cualquier desperfecto que observes por pequeño que sea. Comprobar tanto el interior como el exterior del vehículo, además del maletero, navegador (si lo tiene), radio y diferentes extras que tenga incorporados el automóvil. Además, deberías fotografiar cada ángulo del vehículo (en el parking de la empresa) para que no haya ningún tipo de problema en el momento de la entrega.

7. Máxima cautela si realizas la reserva por internet

Muchos usuarios, con tal de que la reserva salga mucho más económica, realizan la gestión con bastante tiempo de antelación. Por ello, es recomendable llamar a la empresa de alquiler de coches cuando la fecha de tus vacaciones esté próxima, así confirmaremos la disposición del vehículo cuando lleguemos al destino.

8. Documentación

La empresa en cuestión, si la reserva se ha realizado por internet o a través de un intermediario, pedirá todos los datos necesarios y la confirmación de la reserva en cuestión. Si decides alquilar el vehículo en la tienda física, deberás aportar DNI, carné de conducir en vigor, ser mayor de 21 años...

Otros datos de interés