Programas de fidelización para ahorrar en las gasolineras: sin tarjeta de crédito ni bancos

Aunque los precios de los combustibles parece que se han estabilizado en comparación con los vaivenes de primeros de 2022, es cierto que el coste de la gasolina y el diésel sigue estando muy por encima de otros años. Los conductores aplican todo el elenco de consejos a disposición para ahorrar unos céntimos en cada depósito, desde aplicar técnicas de conducción eficiente hasta mirar en qué gasolinera se paran.

Además de escoger las gasolineras más baratas o las gasolineras low cost, es cierto que se puede hacer uso de las tarjetas de descuentos o de fidelización que cada cadena de combustibles pone a disposición del público. Eso sí, hay que diferenciar entre aquellas que son de crédito, que pueden tener asociados gastos de mantenimiento u otras condiciones, y aquellas que pertenecen a programas de fidelización de clientes. Nos centraremos en estas últimas.

Si bien es cierto que algunas tarjetas de crédito tienen más descuentos a la hora de repostar, los programas de fidelización tienen otras ventajas, desde descuentos hasta acumulación de saldos y punto para gastar en los supermercados. Esta dinámica nos ayudará a ahorrar de manera indirecta: aunque no lo veamos reflejado en el ticket de la gasolinera, después sí lo veremos en el de la compra.

Tarjetas de Repsol, Cepsa y BP

El programa Waylet de Repsol quizás sea uno de los que más ventajas tienen. A través de la app se pueden disfrutar de descuentos directos durante el repostaje, conseguir descuentos en carburante por compras en el Corte Inglés, códigos amigos con descuentos directos... Si se usa, además, en otros comercios que la admiten, se acumularán puntos para usar en forma de descuentos.

Cepsa también pone a disposición de los conductores el programa Porque TÚ Vuelves. También tiene versión con tarjeta de crédito, pero la tarjeta de fidelidad gratuita permite obtener puntos-descuento en cada repostaje, en la compra de productos o servicios en una gasolinera Cepsa. Los puntos acumulados se pueden transformar en descuentos directos en carburantes.

La cadena BP también tiene su propio programa. Con esta tarjeta de fidelidad se podrán ahorrar tres céntimos por cada litro y dos euros extra si son más de 40 litros repostados, a condición de que sean carburantes BP Ultimate. Tiene asociada, así mismo, un programa de puntos.

Tarjetas de Alcampo, Carrefour y Travel Club

Aunque también permite el pago de productos en esta cadena de supermercados, la Tarjeta Alcampo no es una tarjeta de crédito o débito al uso, ya que por ejemplo no permite scar efectivo de un cajero a no ser que se transfiera dinero desde la cuenta corriente. Es gratuita, no tiene asociados costes por mantenimiento y aplica descuentos directos al repostar en las gasolineras de esta cadena.

Carrefour dispone de un programa de fidelidad, con app incluida, que, aunque no ofrece descuentos directos en gasolina o diésel; sí permite ahorrar. Por cada repostaje, el 8% del total se acumulará en forma de puntos o saldo que se podrá gastar en las compras en el supermercado.

Por último, la tarjeta Travel Club es un programa que no tiene coste alguno y que, presentando este plástico en los establecimientos asociados, permite ganar puntos que se pueden canjear por bienes o servicios (desde pequeños electrodomésticos hasta viajes), incluido el repostaje en gasolineras Repsol y Petronor.