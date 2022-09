Por qué los ciclistas pueden circular por algunas autovías, pero no por autopistas

Cada vez es más habitual ver ciclistas recorriendo vías interurbanas, puesto que este deporte gana adeptos cada día. Aunque no deja de trabajarse en concienciar a los conductores tanto de cuatro como de dos ruedas para evitar atropellos y accidentes de tráfico que involucren a ciclistas, las cifras muestran que estos siguen sufriendo incidentes que, muchas veces, tienen un resultado fatal.

Los ciclistas pueden recorrer las vías interurbanas a condición de que lo hagan por el arcén de la derecha, siempre que sea transitable y suficiente, explica la DGT. Si no fuese así, podrán utilizar la parte imprescindible de la calzada para ello. Obviamente, si existe una vía ciclista, la primera opción deberá siempre rodar por ella, con el correspondiente casco abrochado de manera obligatoria.

En lo que concierne a vías de alta velocidad, como autopistas y autovías, hasta el pasado mes de marzo los ciclistas tenían prohibido circular por este tipo de carreteras. Así se especificaba en el artículo 20 de la Ley de Tráfico: "Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores, vehículos de movilidad personal y vehículos para personas de movilidad reducida".

Cambio en la ley: ¿por qué autovías sí y autopistas no?

Sin embargo, con la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley de Tráfico, los ciclistas ya pueden circular por autovías. Con los cambios, en este artículo 20 se añadió un último párrafo que apuntaba: "No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por razones de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente".

Es decir, toca que el responsable de la autovía, sea el Estado o la comunidad autónoma correspondiente, coloque la debida señal que prohíba a las bicicletas circular por esa vía, siempre por motivos de seguridad y siempre que el ciclista sea mayor de 14 años. Mientras que esta modificación afecta a las autovías, las autopistas siguen estando prohibidas para las bicis.

La diferencia entre que sí puedan recorrer las autovías y no se especifique nada al respecto de las autopistas no está señalada, pero se deduce que es por la obligación de pago de peajes en las autopistas. Además, al haber siempre una alternativa gratuita a las vías de pago, los ciclistas pueden disfrutar de estos recorridos (siempre que no estén prohibidos) y disfrutar del camino sin tener que abonar ni un céntimo por pasar.