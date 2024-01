El curioso motivo por el que se debe encender el aire acondicionado del coche en invierno

Los meses de invierno en España pueden ser muy fríos, por lo que los elementos de los coches suelen sufrir sobremanera durante esta época del año. Otros, en cambio, no se resienten especialmente en estos meses, aunque si no se activan durante un largo periodo de tiempo podrían no funcionar de manera totalmente correcta cuando se quieran encender más adelante, como es el caso del aire acondicionado del vehículo.

Las averías en el sistema de climatización del coche pueden ser algunos de los contratiempos más habituales en invierno, sobre todo por la calefacción, pero el aire acondicionado, al no usarse, no suele sufrir ningún tipo de problema durante estos meses, aunque podría tenerlos en un futuro si se deja completamente apagado hasta la llegada del calor. Por ello, es importante activarlo de vez en cuando.

Averías del aire acondicionado con el frío

El aire acondicionado del coche se utiliza sobre todo en la época de más calor, por lo que es obviamente en esos meses cuando suelen aparecer las averías. Para evitar futuros problemas, lo mejor es encenderlo de manera esporádica durante el invierno para que todo el sistema no se quede parado durante un tiempo excesivo y que así, al volver a activarlo, no le cueste tanto funcionar con normalidad.

Si está mucho tiempo parado, el aire acondicionado podría sufrir costosas averías Whatwolf/Freepik

El frío del aire acondicionado se produce a través de un gas refrigerante que es conducido por todo el sistema de climatización a través de un compresor, una pieza que puede sufrir si lleva mucho tiempo sin encenderse. Además, hay otros elementos que también pueden no funcionar cuando se quieran activar en verano, como por ejemplo las juntas de estanqueidad, que evitan que se produzcan fugas. Si fallan, la avería podía ser bastante cara de reparar.

Lo que cuesta arreglar el aire acondicionado del coche

Si lo que falla en el sistema es el compresor, la reparación en un taller podría llegar a costar más de 500 euros, mientras que si el problema es una fuga, la cuantía podría ser de la mitad, 250 euros. Una importante cantidad de dinero que se podría evitar si se encendiese el aire acondicionado de vez en cuando durante el invierno, aunque no hace falta hacerlo durante todos los días.

Lo ideal es activar el aire acondicionado una o dos veces al mes durante el invierno, a una temperatura en torno a los 18ºC, dejándolo encendido un cuarto de hora. De esta manera, se evitarán futuros contratiempos en los meses de verano, cuando será realmente necesario encenderlo para enfriar el habitáculo del coche.