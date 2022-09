Subirse al coche y que este no arranque nos hace pensar, irremediablemente, en que nos hemos quedado sin batería. Sin embargo, existen otras razones por las que el motor no consigue encenderse y que pueden ser síntoma de una avería o aún mayor. El RACE explica cuáles son las causas más comunes que provocan que el coche no arranque y a las que deberíamos prestar atención.

La primera, por supuesto, es la ya mencionada. Si existe un problema en la batería o esta está descargada, el motor no conseguirá encenderse. El coche necesita electricidad para que diversos componentes, como el motor de arranque, se pongan en funcionamiento. Si la batería no almacena la energía suficiente, no arrancará y lo mejor será sustituirla o ver si tiene algún fallo. También se puede recargar.

En relación con los problemas de suministro de electricidad, si el problema no está en la batería estará, pues, en el motor de arranque. Tres pueden ser los grandes fallos de esta pieza indispensable para poner en funcionamiento el coche: de la instalación eléctrica, de los componentes eléctricos o de centralita.

En el primer caso, el fallo recaerá en los cables de un fusible, un enchufe o un relé con mala conexión. En el segundo, los componentes como sensores, captadores, bobinas... Serán los que provoquen el error. Por último, si fallan las centralitas de inyección o de motor, por mucho que les llegue la corriente eléctrica, el vehículo no se pondrá en marcha.

Otras dos razones habituales

Finalmente, el coche puede no arrancar por fallos en el suministro de combustible. Aquí, hay dos grandes problemas y el primero está relacionado con los inyectores. Al ser los encargados de dejar pasar el combustible para que se produzca la explosión en el motor, cualquier alteración en este flujo por un fallo del inyector impedirá que el coche arranque.

El segundo problema está relacionado con la bomba de alta presión y de trasiego. Si no funcionan correctamente y no envían el combustible con la suficiente presión al motor, este no se podrá inyectar para su mezcla y, por lo tanto, el motor no conseguirá ponerse a trabajar.