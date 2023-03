Las llaves del coche son como las de casa: mejor no perderlas si no queremos acabar volviéndonos paranoicos y teniendo que solicitar copias nuevas o cambiar las cerraduras. Cuando perdemos la llave del coche, solo nos queda esperar no haberlo hecho cerca del vehículo (ya que entonces sería muy fácil para un tercero detectar a cuál pertenecen y entrar al mismo) y tener cerca la llave de repuesto para poder recuperar nuestro coche antes de ir a por una nueva copia de nuestra llave.

Aunque perder la llave del vehículo es una faena, este despiste tiene fácil solución. Cuando no la tiene es cuando se trata de un coche de alquiler. O, bueno, sí la tiene, pero no es nada favorable para el cliente de la agencia que estuviera disfrutando del vehículo en ese momento.

Y es que, si ya de por sí las agencias de alquiler de coches tienden a cobrar sobrecargos por todo, perder las llaves sería el colmo de los colmos, casi tanto como tener un accidente de tráfico que destroce el vehículo. Es decir, que nos costará una elevada suma de dinero resarcir la pérdida de la llave.

Qué hacer si se pierden las llaves del coche de alquiler

Lo primero que hay que hacer cuando se pierde la llave de un coche de alquiler, aunque no se quiera, es llamar a la empresa. Las agencias de alquiler que hemos consultado indican que nos debemos poner en contacto con la oficina en la que hayamos recogido el vehículo.

Especifican que, por norma general, se disponen de duplicados de llaves que podrían enviarse al lugar donde nos encontremos, aunque en algunos casos este servicio podría tardar entre 24 y 48 horas. Si esto no fuera posible, una grúa debería ir a recoger el coche para llevarlo de vuelta a las oficinas.

Quién paga los gastos en caso de pérdida de las llaves

Algunas empresas, como Avis, disponen de una cobertura extra para las pérdidas de llaves en sus pólizas ampliadas, que cubren imprevistos como pinchazos, descarga de la batería, errores al repostar el combustible... Y que incluyen el coste de la grúa.

Sin embargo, no todas las agencias disponen de este tipo de coberturas, en cuyo caso el conductor deberá hacerse cargo de todos los gastos: el servicio de asistencia y grúa, el duplicado de las llaves y, si es el caso, la reparación de posibles daños que haya sufrido el vehículo. La factura puede acabar siendo de miles de euros, por lo que mejor extremar las precauciones y tener la llave del coche de alquiler siempre bajo control.