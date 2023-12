El peligro que existe si tratas de arrancar un coche eléctrico o híbrido conectándolo con pinzas a un diésel

Los coches eléctricos e híbridos siguen estando cada vez más presentes en las carreteras de toda España. Durante el mes de noviembre se vendieron 11.562 unidades, lo que supone el 15% de todas las ventas del sector y un aumento del 42% respecto al año anterior, por lo que estos tipos de vehículos continúan con la tendencia al alza que llevan arrastrando desde hace algunos años.

Aunque siga aumentando la cifra de coches eléctricos e híbridos, éstos son relativamente nuevos en el mercado, por lo que hay que conocer la manera adecuada de mantenerlos y qué acciones no llevar a cabo para que su vida útil sea mas longeva. Una de esas cosas que no hay que hacer bajo ningún concepto es tratar de recargar las baterías eléctricas de estos automóviles con las pinzas de arranque que se usan para los automóviles de diésel y gasolina, ya que supone un grave peligro.

La potencia de las baterías de los coches eléctricos

El usuario de TikTok Manuel Motor, que se dedica a hacer pedagogía sobre mecánica, ha publicado un video en el que explica por qué jamás hay que cargar las baterías de los coches eléctricos o híbridos con las pinzas de arranque de uno propulsado por combustibles tradicionales, y es que el resultado puede ser catastrófico.

Los vehículos eléctricos o híbridos, que tienen que pasar una ITV distinta, suelen tener una batería de 12 voltios, cuya función es la de activar ciertas centralitas electrónicas, al contrario que las de coches diésel o gasolina. Estos acumuladores son muy pequeños, e incluso Manuel afirma que "a la hora de la verdad, la intensidad de arranque es como si fuera de una moto".

¿Qué pasa si pongo las pinzas a un coche diésel?

Como la potencia de las baterías es baja, no se puede conectar las pinzas de arranque a un vehículo de combustión interna, ya que podría suceder dos cosas: si el automóvil diésel no está arrancado, la necesidad de potencia eléctrica es tan descomunal que el acumulador de un coche eléctrico no lo soportaría y terminaría por reventar, lo que puede ser muy peligroso para cualquiera que se encuentre a poca distancia.

Por otra parte, si el motor del otro coche sí está en funcionamiento, lo más probable es que se genere una grave avería en el convertidor PDM, el módulo de distribución de energía, lo cual no sería barata de reparar. Lo que sí que se puede hacer es intentar recargar las baterías de un coche eléctrico o híbrido enchufándolo con las pinzas en otro.