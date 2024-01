Las pegatinas que sí podrán entrar en las Zonas de Bajas Emisiones de cada ciudad

Desde el año 2016, las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) han marcado la movilidad urbana en los núcleos de población de más de 50.000 habitantes, especialmente a partir de este año. Aunque ha habido cierta controversia en torno a ellas, lo cierto es que estas pegatinas seguirán estando presentes en las vías de las ciudades de toda España.

A partir del 1 de enero de 2024 los automóviles que no tengan ninguno de los cuatro distintivos expedidos por la DGT no pueden ni siquiera entrar a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aunque hay ciertos vehículos con unas etiquetas concretas que también tienen restricciones de movilidad desde comienzos de este año.

Todos los coches con etiqueta pueden acceder a las ZBE

Lo cierto es que para este año 2024 todos los coches que tengan una etiqueta medioambiental de la DGT podrán acceder a las diferentes ZBE de las ciudades, como por ejemplo en Barcelona, pero dependiendo del distintivo que porte cada vehículo, puede que haya una serie de restricciones que se deben cumplir si no se quiere ser recibir una sanción económica. Además, esto es muy variable dependiendo de la ciudad.

Las restricciones de movilidad en Madrid

Los coches sin pegatina (también conocidos como de 'etiqueta A') no podrán entrar a la ZBE de Especial Protección del centro de Madrid a no ser que se esté empadronado en dicho área o se trabaje en él. Por otra parte, los automóviles con distintivo B o C tendrán permitido el acceso a dicho distrito, aunque solo para estacionar en un parking público o privado, mientras que los que tengan un rótulo ECO pueden circular, pero solo podrán aparcar en la calle durante dos horas.

Un cartel señaliza la ZBE de Barcelona. ACN

Las restricciones de movilidad en Barcelona

En la Ciudad Condal los únicos coches que tienen algún tipo de restricción a la hora de entrar a las ZBE son los que no tienen ningún distintivo. Sí que se ha planteado la posibilidad de prohibir el acceso a los vehículos con las etiquetas B o C, aunque de momento pueden circular con total libertad por el centro urbano de Barcelona. Málaga, Bilbao o San Sebastián son otras de las urbes que han optado por seguir con la misma estrategia.

Las restricciones de movilidad en Valencia

En teoría, los automóviles de etiqueta A no pueden acceder a ninguna ZBE de ningún municipio español con más de 50.000 habitantes, aunque el concejal de Movilidad de la ciudad de Valencia, Jesús Carbonell, afirmó el pasado mes de octubre que solo habría restricciones de movilidad en "días puntuales", es decir, aquellos en los que los niveles de contaminación sean muy altos.

Las restricciones de movilidad en Sevilla

En la capital de Andalucía, los coches sin etiqueta no pueden acceder a las dos ZBE establecidas en la ciudad hispalense, aunque únicamente de lunes a viernes, ya que durante los fines de semana y festivos nacionales, autonómicos o locales no hay ningún tipo de restricciones para los automóviles que no tengan ningún distintivo.