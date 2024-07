El nuevo aviso de la OCU a la DGT por las etiquetas ambientales: esto es lo que piden

En España, desde el año 2016, hemos podido observar diferentes etiquetas de la Dirección General de Tráfico en gran parte de los vehículos que circulan por las calzadas de nuestro país. El objetivo principal de estos adhesivos es catalogar y marcar a los distintos automóviles según las emisiones contaminantes que desprendan al exterior.

Con el paso de los años, estas etiquetas han ido evolucionando y, actualmente, también se dedican a limitar la circulación de aquellos vehículos más contaminantes en las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades. Esta situación parece que preocupa a una inmensa mayoría de ciudadanos "discriminados" por esta Ley y ya se han puesto manos a la obra para que revisen de cara al futuro este apartado.

¿Qué pide la OCU?

La OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, ha vuelto a pedir que se examine nuevamente el sistema de clasificación de restricciones para algunas etiquetas. Además de explicar que algunos distintivos no corresponden con el consumo real de algunos vehículos, han expuesto que esta Ley limita la movilidad de ciertos usuarios.

La OCU, para poner un ejemplo, ha señalado el modelo de tres coches que corresponden a las etiquetas ECO o Cero de la DGT (a priori estos son los permitidos para circular por las Zonas de Bajas Emisiones) cuyo consumo supera a los ejemplares que tienen etiqueta C.

¿Qué tipo de vehículos consumen más?



En la actualidad, hay varios ejemplares ECO o Cero que consumen más que los vehículos con etiqueta C. Por ejemplo, el Mercedes GLS 600 4 Matic, con un motor híbrido y etiqueta ECO, consume una media de 13,9 litros por cada 100 kilómetros, una cifra parecida a la del BMW X5 M Competición, que tiene un consumo de 12,9 litros a los 100.

Por otro lado, la OCU también ha señalado en su comunicado los modelos híbridos enchufables. El consumo de estos vehículos, en caso de no cargar su batería, se dispara: el Mercedes AMG 63 E tiene un gasto aproximado de 12 litros cuando se utiliza únicamente el motor de gasolina. El Toyota Aygo X Cross de etiqueta C, en cambio, no supera los 4,5 litros de consumo.

Estos tipos de ejemplos han sido utilizados por la OCU para expresar su rechazo a un sistema de clasificación algo paradójico y que, en ciertos casos, no cumple con las medidas establecidas.