La multa de 400 euros que le pusieron a Shakira en Barcelona y que también podrían ponerte a ti

Durante las últimas semanas, Shakira ha estado en el punto de mira público. Un par de canciones, pullitas con ex aquí y a allá, declaraciones en Twitter... Unos días de lo más ajetreados. La cantante ahora se dispone a volver a empezar su vida en Miami, donde se ha trasladado con sus hijos y para los que pide respeto por parte de los medios de comunicación.

El éxito de la cantante colombiana no es nuevo: lleva décadas siendo una gran artista que pasó de un estilo pop a temas más comerciales que la transportaron a la fama. Su capacidad para cantar tanto en inglés como en francés y para bailar de manera espectacular, además del carisma y el cariño que reparte entre sus fans, son algunas de sus claves para ser una cantante de referencia mundial.

Dentro de su carrera, destacan igualmente algunos videoclips icónicos en su momento, como el del tema Loca. De hecho, durante la grabación y publicitación de este vídeo Shakira acabó cometiendo una infracción que le costó 400 euros de multa.

Cuando estaba a punto de salir su disco Sale el sol, después de grabar varias escenas para las que, al parecer y como publicó en su momento el Ajuntament de Barcelona, no había perdido permisos ni había avisado de la grabación.

La infracción de tráfico se produce cuando, tras grabar ciertas escenas en Pla del Palau, la colombiana se sube a una Harley Davidson de acompañante sin ponerse el casco y recorrió el paseo Joan de Borbó, en la Barceloneta.

La multa por no ponerse el casco de la moto

Se sea conductor o acompañante, es siempre obligatorio llevar correctamente abrochado el casco de la moto, al igual que el cinturón de seguridad en el coche. Ahora, la multa de tráfico asociada a esta infracción son 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir, aunque a Shakira le tocó pagar 400 euros.

No sabemos si parte de esa sanción también se refería al hecho de haber estado dentro de la fuente de Pla de Palau bailando sin haber pedido permisos o no, pero la colombiana reconoció que tenía que haberse puesto el casco en el momento (también dijo que no se lo puso para no estropearse el pelo de cara a la grabación según el Periódico de Catalunya) y aseguró que iba a pagar la multa en cuanto le llegara.