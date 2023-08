Multas de hasta 400 euros si este accesorio del coche no cumple con la norma

Los meses de verano son el momento perfecto para pedirse unas vacaciones y descansar mientras disfrutas de poder hacer todas las aficiones que llevas esperando un año. En España, durante julio y agosto, se hacen frecuentes los viajes en caravana, rutas en bicicleta o incluso los paseos en barco.

Sin embargo, para poder transportar estos objetos tan pesados, es muy probable que necesites instalar en tu vehículo una bola de remolque que, aunque muchos no lo sepan, es un accesorio que podría suponerte una multa de hasta 400 euros.

¿Cuánto es la multa por llevar un remolque sin papeles?

La bola de remolque puede sacarnos de un apuro y ser de gran utilidad si queremos transportar algo pesado con nuestros vehículos, pero también puede suponernos un problema si no cumplimos con las exigencias del Código de Circulación o la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

A pesar de que la ley no dice explícitamente que sea necesario quitar la bola de remolque mientras no se esté usando para transportar algo, existen dos casos en los que te podrías meter en problemas por este accesorio. Para empezar, la propia bola de remolque debe estar homologada por la Unión Europea específicamente para nuestro vehículo y ser instalada en un taller que esté autorizado.

Normalmente, es el mismo taller el que se encarga de aportarte la documentación que necesitarás presentar una vez hayas solicitado una inspección por reforma de gravedad en la estación de la ITV. Estos documentos son: el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller. En caso de que te pillen circulando sin tener la documentación en regla, la multa podría ascender hasta los 400 euros.

¿Cuánto es la multa si la bola de remolque obstaculiza la visión de la matrícula?

El segundo caso en el que la bola de remolque puede suponer una multa es el de no cumplir con el artículo 9,2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el cual se explica que tu accesorio no puede ser un obstáculo de visualización de la matrícula. Si no se cumple con las exigencias de este artículo, la multa podría llegar a los 200 euros.