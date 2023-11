Descubre los mejores sitios de Bilbao para cargar tu coche eléctrico

Los coches eléctricos siguen estando cada vez más presentes en las carreteras, y es que la electrificación ya es una realidad en el sector de la automoción. Eso sí, todavía hay gente que tiene reticencias a la hora de adquirir un vehículo de estas características, especialmente por un tema en concreto: la recarga de las baterías. Muchos no tienen un punto de carga en su domicilio, y aunque exista el 'modo tortuga', a veces puede ser complicado encontrar uno.

Esa es una de las principales preocupaciones tanto de propietarios como de potenciales compradores, ya que España tiene un índice deficitario en cuando a puntos de carga (además de ser uno de los más caros). Pero eso está cambiando y se están estableciendo más estaciones de carga por todo el territorio español, sobre todo en los núcleos urbanos, como por ejemplo en la ciudad de Bilbao.

¿Cuántos puntos de recarga hay en Bilbao?

Actualmente, Bilbao cuenta con 25 puntos de recarga de tres tipos diferentes: de carga rápida, semirrápida y lenta. De las primeras electrolineras (azul) hay nueve estaciones, mientras que de las dos siguientes (amarillo y verde respectivamente) hay ocho, casi todas ellas repartidas por el centro urbano de la capital vizcaína.

Puntos de recarga de coches eléctricos en Bilbao GOOGLE MAPS / Bilbao Movilidad Eléctrica

Como es lógico, los mejores puntos de recarga son los de carga rápida, que proporcionan una potencia entre 43 kW y 50 kW. Entre los nueve ofrecen un total de 19 plazas para recargar el coche, aunque quizás los mejores sean los que están situados en el paseo de Uribitarte y el de la calle del Lehendakari Leizaola, por su ubicación.

Pero si no se tiene prisa y no importa el tiempo de espera, la opción con más mangueras de recarga se encuentra en el punto de carga lenta situado en la estación de buses Intermodal, que cuenta hasta con 16 plazas, por lo que es muy fácil encontrar un sitio para poder llenar de nuevo las baterías del coche eléctrico.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Bilbao

Todos estos puntos de recarga no estarán dentro de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se establecerá en Bilbao a partir del 1 de enero de 2024. Aunque todavía no se conocen sus límites concretos, sí que se sabe alguna de las áreas urbanas que estarán incluidas en ella, como el Casco Viejo, la isla de Zorrotzaurre o el distrito de Abando. En ella podrán seguir entrando los coches eléctricos, ya sea a repostar en estas estaciones o no, mientras que los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT tendrán prohibido el paso.