Matrículas opacas: qué son y por qué no se puede obtener información pública sobre ellas

Las matrículas proporcionan una información fundamental sobre los coches, como por ejemplo quién es el propietario o sus características técnicas. Todos los automóviles en España tienen la suya propia para identificarlos, pero además la Dirección General de Tráfico (DGT) cualquiera puede conocer los detalles sobre los vehículos a través de la sede electrónica, la app miDGT, en las jefaturas o llamando al 060.

Esta información puede ser muy valiosa a la hora de comprar un coche de segunda mano, ya que además de las especificaciones del vehículo, en el informe del registro también se detallan otros aspectos como la información administrativa y judicial o datos sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Todos los españoles pueden conseguir uno de estos dosieres de casi todos los automóviles, aunque hay algunos de los que no.

Los coches con matrículas opacas y su 'no' información

Hay ciertos automóviles de los que no se puede conocer ningún tipo de detalle, y a esos se les llama coches con matrículas opacas. Estos vehículos están incluidos en el registro de la DGT, como es lógico, pero un ciudadano no puede obtener nada de información sobre ellos, ya que están como en una especie de 'sección prohibida', pero el motivo de esto no es otro que la seguridad de ciertas personas.

Los coches con matrículas opacas son aquellos que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por lo tanto no se pueden saber detalles sobre ellos para así no poner en peligro las vidas de los agentes de la Guardia Civil, la Policía o de otras patrullas. Por lo tanto, por mucho que queramos encontrar información sobre sus vehículos, la página de la DGT nos indicará que no está disponible.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. POLICÍA NACIONAL

Tampoco se podrá averiguar ningún tipo de información acerca de los vehículos oficiales de las personas que ocupan cargos políticos, así como tampoco de los de sus escoltas y miembros del equipo de seguridad. Además, los automóviles camuflados también tienen esta 'matrícula opaca', así que olvídate de conocer los detalles sobre ellos.

¿Cómo obtener un informe de un vehículo en la DGT?

Para poder tener un informe de cualquier coche que tenga matrícula opaca, lo único que hay que hacer es meterse en la sede electrónica de la DGT e introducir los datos de la placa del vehículo, así como nuestro certificado digital. Con ello ya podrás obtener todos los detalles del automóvil, aunque debes tener en cuenta que conseguirlo tiene un costa de 8,67 euros para cualquiera que lo desee.