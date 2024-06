La luz de semáforo que más riesgo de atropellos causa en España según un estudio

La regulación del tráfico tanto de vehículos como de peatones con el uso de semáforos es primordial en las carreteras de todo el mundo. Sin embargo, en España todavía existe una luz que se identifica con un riesgo significativo para la seguridad de las personas que van a pie. Un estudio elaborado por Safer Roads Foundation ha arrojado evidencias sobre el color naranja de los semáforos y el incremento del riesgo de atropellos. La fundación que nació como una organización para reducir las víctima en carretera recoge así la problemática de la existencia de este tipo.

En algunos países se puede ya observar que los únicos colores utilizados son el rojo y el verde, dejando así atrás la duda con el color naranja. En España todavía se sigue utilizando esta luz, lo que eleva el riesgo de accidentes así como la incertidumbre tanto para peatones como vehículos, ya que todavía existen ocasiones en la que no saben utilizar correctamente esta señal. No obstante, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en numerosas ocasiones fin al dilema.

Por qué es un problema la luz ámbar de los semáforos

Un semáforo paritario en Valencia, en una imagen de archivo. EP

La luz ámbar de los semáforos es aquella que pone en aviso tanto a conductores como a peatones de que hay que reducir velocidad para poder frenar a tiempo. En ocasiones, los vehículos tienden a acelerar cuando esta aparece, aumentado así el riesgo de accidente. Pero, además, en ocasiones, este color naranja se puede manifestar como un intermitente y a su vez con el muñeco del peatón en verde. Es esta situación la que recoge el estudio de Safer Roads Foundation como una de las más peligrosas.

Esta luz ámbar intermitente indica precaución, pero los peatones la suelen usar como una prioridad para cruzar. Es esta confusión la que genera situaciones verdaderamente peligrosas en los cruces más transitados. El semáforo aparece en esta posición cuando se busca que el flujo del tráfico sea constante en la vía, lo que hace que muchos conductores no tomen la iniciativa de parar, pero sí que conduzcan con precaución.

La ambigüedad entonces aparece cuando peatón y conductor tienen mente que no es necesario parar porque hay prioridad de paso. Desde los coches no visualizan una luz roja que obligue a parar y los peatones ven su símbolo de peatón en verde, por lo que intuyen que es prioritario que se pase.

La DGT aclara el dilema del semáforo en naranja

Para la Dirección General de Tráfico no hay dudas en lo que respecta al semáforo en ámbar y su utilidad está registrada en el artículo 146 del Reglamento General de Circulación. El organismo de Pere Navarro deja clara la actuación de conductores y peatones en las dos situaciones concretas:

Con la luz ámbar fija establece: "Una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficientes".

Con la luz ámbar intermitente establece: "Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse".

La recomendación de algunos expertos: eliminarla

Hay semáforos que han eliminado su luz ámbar. Getty Images

Tras el estudio de Safer Roads Foundation, la recomendación de los expertos en seguridad vial es eliminar cualquier situación que induzca al error. Esto afectaría, por tanto, a la luz en ámbar, que tras eliminarla se reducirían aquellos accidentes ocasionados en cruces con semáforo. La muertes por atropello en España fueron de 108 en 2023, según datos de la DGT. Sin embargo, aunque la DGT sigue trabajando en mejoras y recomendaciones basadas en esta problemática, la opción de eliminar la luz ámbar de los semáforos está descartada.