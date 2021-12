Los neumáticos 'all season', ¿son una buena alternativa a los de invierno? ¿Cuándo pueden usarse?

Unos buenos neumáticos son el elemento que más nos salva a la hora de llegar a sufrir o no un accidente en carretera. Calzar nuestro coche con unas buenas gomas ayudará a mejorar su agarre y a reducir las posibilidad de deslizamiento, pérdida de control del vehículo o incluso de reventones y pinchazos.

Pero existe en el mercado una amplia variedad de neumáticos, con diferentes prestaciones para deferentes contextos, que pueden dificultar el proceso de elección y llevar al conductor a elegir unas ruedas que no sean las más idóneas para el uso que se le de al coche.

Por ejemplo, ¿qué son los neumáticos all season? Básicamente, son aquellos que sirven para cualquier tipo de contexto y condición climática en la que conduzcamos, siempre con sus excepciones. Pero ahora que la nieve ha llegado a la mitad del país y que bajan las temperaturas, ¿sirven igual para circular? Veamos las claves que dan desde Adine, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos.

Los neumáticos all season son idóneos para rodar en todas las estaciones del año, incluido el invierno, gracias a su diseño y su banda de rodadura. Esta es de 8,5 a 9,5 milímetros, mientras que la de los neumáticos de verano es solo de 6,5 a 7,5. Por otro lado, cuentan con un dibujo específico para facilitar la evacuación del agua y tienen una serie de laminillas que mejoran su adherencia en superficies húmedas y mojadas e incluso en nieve.

Respecto a su mejor rango de temperatura de comportamiento, están fabricados específicamente para rodar a temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados y aguantan el calor hasta los 40 grados de máxima al estar hecho con un compuesto especial. Por lo tanto, son idóneos para utilizar en regiones con inviernos suaves, y en zonas en las que pueda sorprender la nieve pero que esta no sea una habitual.

Por último, los neumáticos all season sí pueden sustituir a los de invierno o a las cadenas siempre que estén catalogados con la inscripción M+S en el lateral y tengan un símbolo de una montaña con copos de nieve en el interior. De no lucir estas marcas, el neumático no estará homologado y deberemos poner cadenas para la nieve cuando sean obligatorias si queremos circular.