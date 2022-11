Las ventajas de los neumáticos reciclados: de la reducción de emisiones al ahorro económico

En lo que se refiere al mantenimiento o la reparación de nuestro vehículo, hay muchas opciones posibles que nos pueden ayudar a ahorrar sin afectar a la mecánica del mismo o a nuestra seguridad vial. Los recambios de segunda mano, por ejemplo, son más económicos que los de nueva fabricación y en algunos casos dan resultados 100% fiables.

Lo mismo sucede con los neumáticos. La posibilidad equipar nuestro automóvil con neumáticos reciclados nos ayuda no solo a ahorrar económicamente, sino también a evitar toneladas de emisiones y a ser más responsables con el medioambiente. Según los datos de TNU, en la fabricación de neumáticos recauchutados para turismos se ahorran, de media, unos 10,5 litros de petróleo por unidad. En emisiones, la producción de neumáticos de turismo recauchutados emite de media 32,8 kilogramos de CO2 menos a la atmósfera por unidad.

Control de calidad

Respecto a su fiabilidad, los procesos de reciclado, renovación y reutilización de los neumáticos recauchutados están regulados por normas específicas de la Comunidad Europea (Reglamento CEPE/ONU 108 y Reglamento CEPE/ONU 109) que aseguran su fiabilidad de estas ruedas y las homologan. Hay que dejar claro, en este punto, que no es lo mismo comprar neumáticos recauchutados que han pasado las debidas pruebas de calidad y cumplen con los estándares europeos que comprar ruedas de segunda mano o usadas a particulares, que no han pasado ningún tipo de control y que pueden poner en riesgo nuestra seguridad vial. A la hora de comprar neumáticos recauchutados, siempre hay que asegurarse de hacerlo en proveedores y establecimientos de confianza.

Cuánto cuestan los neumáticos reciclados

Entrando en la materia que nos interesa, algunas gomas recicladas pueden llegar a costar un 60% menos del total de unas nuevas. Por ejemplo, unos neumáticos recauchutados 215/60 R16 de verano pueden costar unos 50 euros mientras que la misma medida, de nueva fabricación, puede casi triplicar el precio dependiendo de la marca, siempre de primera calidad. Unos neumáticos de invierno de la misma medida, reciclados, cuestan entre 45 y casi 70 euros de media por unidad, mientras que nuevos llegan a superar los 175 euros.