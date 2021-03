Los coches electrificados van creciendo poco a poco y aumentan sus cuotas de mercado aunque, por el momento, son los modelos híbridos los que llevan más ventaja en esta carrera de fondo. Cada motor electrificado presenta una serie de ventajas y desventajas que deben ser tomadas en consideración a la hora de apostar por este tipo de coches.

Los grandes aspectos a tener en cuenta son la autonomía, el coste de recarga y los puntos de carga disponibles en los alrededores, pero también son determinantes otros factores como el tipo de coche, la potencia necesaria y ver cómo el vehículo se adapta a las necesidades diarias y los trayectos habituales.

Eléctricos puros

Este tipo de vehículos son totalmente cero emisiones. Funcionan única y exclusivamente gracias a un motor alimentado con una batería que debe recargarse de manera habitual. Son perfectos para los trayectos urbanos diarios, ya que además disponen del distintivo necesario para acceder a las zonas de tráfico restringido.

Su punto fuerte es el ahorro en combustible y el respeto al medio ambiente. La autonomía puede ser un problema, pero en el caso de apostar por coches que tengan un gran rango (por un precio más elevado), los viajes largos no deberían suponer ningún problema.

Híbridos enchufables

La ventaja de los híbridos enchufables es un rango de autonomía prácticamente ilimitado gracias a la combinación entre motor de combustible y eléctrico. Por este mismo motivo, los tiempos de recarga son mucho más cortos mientras que el modo eléctrico permite ahorrar en combustible y reducir emisiones en su uso urbano.

Híbridos no enchufables

Estos vehículos también conjugan las dos motorizaciones, por lo que reducen las emisiones pero no llegan al mismo nivel de los modelos anteriores, ya que al no ser enchufables no son tan sostenibles pero sí más que los de combustión.

Su mayor punto fuerte es la libertad de no tener que buscar un punto de recarga para que el coche funcione al mismo tiempo que su precio, en comparación, no es tan elevado, por lo que son una buena opción para aquellos conductores que quieran iniciarse en el mundo de los vehículos eléctricos.

'Mild-hybrid'

Estos vehículos no pueden funcionar de manera 100% eléctrica ya que su motor de 48 voltios se utiliza para asistir al arranque y alimentar otras funcionalidades del coche. Su mayor ventaja es que pueden contar con los distintivos de la DGT para acceder a las zonas de tráfico limitado (aunque no están exentos de polémica a este respecto).