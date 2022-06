No es una novedad que los patinetes eléctricos hayan colonizado las calles de las ciudades, ya se sabe desde hace un tiempo. Por esa misma razón, aunque con un poco de retraso en su hacer, la Dirección General de Tráfico finalmente reguló su uso y redactó un elenco con las características que un VMP debe cumplir para estar considerado tal y no un vehículo a motor.

Una vez hecha la ley, ya se sabe que también quedan hechas las multas. Y entre el colectivo de los patinetes eléctrico hay una que destaca por ser la más habitual. Los conductores de patinetes eléctricos no respetan la velocidad de circulación máxima permitida por la DGT para estos VMP. Los vehículos considerados patinetes eléctricos pueden circular, máximo, a 25 kilómetros por hora, una regla que también está relacionada con las características que deben cumplir.

GDV Mobility señala los excesos de velocidad como la infracción más común entre los conductores de patinetes, pero no la única. Circular por vías no permitidas como las aceras también forma parte de las multas más habituales que reciben los patinetes. Y ambas normas, a diferencia de aquellas que los municipios tienen capacidad de regular de manera local, están recogidas en el manual de la DGT y, por tanto, se deben aplicar en todo el territorio.

Desconocimiento de las normas

Así, no debería quedar duda alguna sobre la obligación de circular por la calzada o por el carril y bici y hacerlo a una velocidad de menos de 25 kilómetros por hora. Sin embargo, desde esta empresa confirman que si los conductores de VMP comenten infracciones de tráfico es, en gran parte, por el desconocimiento de las normas.

Pero hay otra condición que también contribuye a este escenario y es que muchos conductores, sobre todo aquellos que apuestan por patinetes de alquiler por minutos, se sienten en cierto sentido inmunes a cometer infracciones. Y es que, explican desde GDV, muchos de ellos son turistas que aprovechan este tipo de VMP para visitar la ciudad de una manera más cómoda y, al no estar las señales y otras indicaciones del tráfico en más idiomas, no son conscientes de por dónde deben o no circular.

Por último, hay una cierta diferencia de perfiles a la hora de cometer infracciones. La gente más joven tiende a superar los límites de velocidad mientras que la gente adulta circula más por vías no permitidas. Cabe señalar que los usuarios de patinetes de alquiler cumplen con los máximos de velocidad ya que estos dispositivos tienden a estar limitados a los 25 km/h que marca la DGT.