La DGT recuerda cuál es la postura correcta para circular en moto con seguridad

La conducción de una moto exige aprender una serie de habilidades que permitan mantener la postura y el equilibrio sobre este vehículo de dos ruedas para limitar al máximo los riesgos de caída. Y conforme más grande sea la moto y mayor potencia y cilindrada tenga, más importante es saber mantener la postura correcta al manillar.

La Dirección General de Tráfico ha querido recordar a los usuarios de este tipo de vehículos cuál es la postura más indicada para circular subidos a una moto, ya que tienen hasta 17 veces más probabilidades de sufrir un accidente de tráfico que los conductores de turismos. Cuatro son los sencillos gestos que hay que tener en cuenta mientras se conduce.

El primero es llevar una postura relajada, no en tensión, pero sin separar las manos del manillar ni desconcentrarse. El segundo gesto es no llevar los codos excesivamente separados del tronco, adoptando una posición que permita controlar la moto en todo momento. El tercero es llevar las rodillas pegadas lo más posible al depósito de la gasolina, para mantener la aerodinámica. Por último, los pies tienen que ir apoyados en los estribos de manera horizontal, no con la punta apuntando al suelo.

Infografía de la DGT con la postura correcta para circular en moto. DGT

Elegir correctamente el casco

La DGT apunta que en el 20% de los accidentes con motos involucradas el casco suele salir despedido por haber elegido mal la talle o llevarlo mal abrochado, algo que aumenta las probabilidades de sufrir lesiones letales. Por esta razón, es importante que escojamos el casco que mejor se ciña a nuestra cabeza y que lo sustituyamos si hemos sufrido algún accidente con él, si se ha caído o si presenta algún desperfecto.

Así mismo, las multas por no llevar el casco o no llevarlo correctamente abrochado son de 200 euros y, con los últimos cambios de la normativa, se pierden cuatro puntos del carné de conducir.