Invicta Electric, el gran universo de soluciones de movilidad eléctricas y urbanas

Está costando, y mucho, pero ya no hay marcha atrás. Más tarde o más pronto, la movilidad urbana se hará, además de con bicicletas o patinetes que ya están arrasando, con otro tipo de soluciones utilitarias que respondan al protocolo medioambiental y a las necesidades de sacar el máximo partido a los desplazamientos habituales en el día a día.

Invicta Electric en España, que trabaja con fabricantes de un gran número de países, lo tiene claro y apuesta por esta fórmula para ofrecer un amplio abanico con una propuesta “sencilla y ecológica” para cada categoría. Es una especie de multiconcesionario en el que siempre hay una solución de movilidad sostenible.

El Estrima Biró no deja de ser una propuesta muy curiosa, comparable a un scooter pero con un marco reforzado. INVICTA

Comercio online

Con casi 20 concesionarios físicos y una gran apuesta por el comercio online, el grupo español se ha esforzado igualmente en facilitar la compra y no faltan programas de suscripción incluso por horas.

Arrancan con un amplio porfolio de patinetes y bicicletas, como como el Treky, el Silky o las variantes de la marca española Rayvolt, que encuentra en el Ringo un producto muy especial con precios de hasta 3.000 euros.

Las motos y scooters no faltan en el porfolio de este importador. INVICTA

Entre las motos, la Quazar e-divine plus no está sola, pues la oferta se apuntala con 14 posibilidades más, así que difícil no encontrar la solución de dos ruedas que más pueda interesar.

Entre los microcar sobresalen el Estrima Biró, un biplaza de diseño muy particular y exclusivo (tipo elevado) que puede ser conducido hasta por jóvenes de 16 años, y el Eidola City.

El LS200 Van es el comercial más grande del que disponen. INVICTA

Invicta DS2

El apartado de coches eléctricos sigue teniendo al Invicta DS2, con hasta 250 kilómetros de autonomía, a su modelo más representativo. Este biplaza en su versión de acceso, además, tiene un precio de partida muy ajustado (desde 16.000 euros) que ahora “se pone a tiro” de los conductores de 16 años, que podrán conducirlo con el carné B1.

Pero aún hay más. Nos referimos a la gama de comerciales o de reparto de última milla, que incluyen hasta pick-up y pequeños camiones. En este capítulo, la diversidad de soluciones tampoco conoce límites. Además de su condición de “cero emisiones”, sus tamaños tan contenidos dan mucho juego en los entornos urbanos.

El Eidola Van es una pequeña furgoneta ideal para los repartos de última milla. Cabe por cualquier sitio y también tiene versión pick-up. INVICTA

App Invicta Mobility

Tampoco han dejado de lado una práctica aplicación para utilizar con cualquier tipo de vehículo, ya sea scooter, moto, turismo, patinete, bicicleta o vehículos comerciales, siempre para dar respuesta a todo tipo de necesidad de movilidad urbana.

Hasta un motocarro como el Invicta Curro puede sacarnos de más de un apuro. Puede cargar hasta 542 kg. INVICTA

Una vez registrado en la aplicación, se ofrece la flota disponible. Se podrá alquilar el vehículo durante el tiempo necesario y devolverlo en el espacio que el operador de la ciudad ponga a su disposición.

Si lo que se busca es moverse de forma sencilla y sostenible durante periodos de larga duración, Invicta Suscription ofrece la posibilidad de ponerse al volante del vehículo eléctrico disponible durante los meses que se desee.